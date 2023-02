LUSH × ONE PIECE limited Edition

Lush launcht Produktlinie in Kollaboration mit dem japanischen Anime ONE PIECE.

Vor kurzem hat Kosmetikspezialist Lush die Produktreihe „LUSH x ONE PIECE“ auf den Markt gebracht, die in allen Lush Filialen und im Onlineshop erhältlich sein wird. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten japanischen Anime ONE PIECE, um das Abenteuer Baden und das 25-jährige Jubiläum von ONE PIECE zu feiern. Dies ist für Lush die erste Lizenzkooperation für eine komplette Produktpalette. Nach der Ankündigung der neuen Anti Social Media Grundsätze von Lush im November 2021 ist diese Zusammenarbeit ein erster Schritt, um Kund*innen und Fans neue Erfahrungen zu bieten.

Das Konzept dieser Zusammenarbeit wurde durch die berühmten Worte von Monkey D. Ruffy, der Hauptfigur von ONE PIECE, inspiriert. Er träumt davon, der „König der Piraten“ zu werden: „Ich rieche Abenteuer!!!“. Die Kollaboration umfasst sechs Produkte, darunter vier Badebomben – angelehnt an die ‚Teufelsfrucht‘, die in der Geschichte mit einem Bissen geheimnisvolle Kräfte verleiht. Ergänzt werden die Badebomben von einem Schaumbad, das an Ruffys Strohhut angelehnt ist und einem Knot Wrap (die wiederverwendbare Geschenkverpackung von Lush) mit der symbolischen Piratenflagge von Ruffy und seiner Crew.

Mit der Einführung dieser neuen Produkte lädt Lush ein, in die Welt von ONE PIECE einzutauchen und gemeinsam mit den Charakteren eine imaginäre Segelreise anzutreten.