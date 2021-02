Magic: Legends Open Beta startet im März

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass die Open Beta von Magic: Legends am 23. März im Epic Games Store beginnt. Das kostenlose ARPG lehnt sich an das Kartenspiel von Wizards of the Coast, Magic: The Gathering, an und erscheint in 2021 für PC und Konsole.

Nachdem sich der Publisher Wizards of the Coast bereits 2015 – mit Magic Duels – durchaus erfolgreich an einer Videospiel-Portierung ihres berühmten Sammelkartenspiels – entwickelt von Richard Garfield – versuchte, startet der Publisher nun in die nächste Runde: Ende März können Spieler in der Open Beta von Magic: Legends die Rolle eines Planeswalkers übernehmen und das Spiel über den Epic Games Store herunterladen (verwendet die gleichen Server wie Arc Games).

Spieler, welche die Magic: Legends Open Beta über den Epic Games Store spielen, können außerdem bis zum 6. April um 18:00 Uhr kostenlos das Epische Planeswalker-Starterpaket erhalten. Dieses Bundle schaltet das Kostüm „Moorland-Waldläufer“, das Kreaturen-Aussehen „Moorland-Waldläufer-Werwolf“ und zwei Beute-Boosts, die 30 Minuten lang die Beuterate von Belohnungen erhöhen, frei.