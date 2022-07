Mario Strikers: Battle League Football im Test

Im Jahr 2005 erschien mit Mario Smash Football das erste Spiel, in dem der kleine italienische Klempner mit seinen Freunden auf das runde Leder kickten. Seitdem hat sich das Spielprinzip nicht viel verändert und so stellt ihr euch auch in Mario Strikers: Battle League Football ein Team, welches dann versucht den Ball so oft wie möglich im gegnerischen Netz unterzubringen. Eine Mannschaft besteht aus vier sogenannten Strikers und einem Torwart. Jeder Charakter hat einerseits unterschiedliche Werte, wie zum Beispiel Tempo, Passen oder Kraft, und verfügt über eine individuelle Fähigkeit, einen für ihn spezifischen und möglicherweise spielentscheidenden Hyperschuss. Um diesen auszuführen, müsst ihr erst einmal die von Zeit zu Zeit auf dem Spielfeld erscheinenden Strike-Kugeln einsammeln und dann mittels längerem Druck auf die Schusstaste zur richtigen Zeit loslassen. Passt das Timing, dann rast der Ball nicht nur unaufhaltsam auf das Tor zu, sondern zählt darüber hinaus auch doppelt. Ähnlich wie bei Mario Kart können so scheinbar verlorene Partien in letzter Sekunde noch gedreht werden.

Insgesamt stehen zehn verschiedene Charaktere als Feldspieler zur Auswahl, plus Bumm Bumm als Torwart, der jedoch komplett von der KI gesteuert wird. So ist etwa Mario der Allrounder, Prinzessin Peach und Rosalina sind in Sachen Schnelligkeit unschlagbar und Bowser teilt mit seinen Tacklings mächtig aus. Trotz der sehr individuellen Fähigkeiten sind aufgrund der doch eher geringen Anzahl an Striker die Variationsmöglichkeiten bei der Teamaufstellung doch etwas eingeschränkt.