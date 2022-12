Marvel’s Midnight Suns im Test

Von der großen offenen Welt und den kleinen Leveln

Marvel’s Midnight Suns bietet Spieler:innen mit der sogenannten Abtei, dem Hauptquartier der Midnight Suns eine große offene Welt zum Entdecken. Diese Open World dient gleichzeitig als Hub für alle wichtigen Features die zwischen den Levels relevant sind. Ein wenig wie eines der begehbaren Menüs der alten PlayStation 2 Spiele. In der Abtei finden sich: Die Schmiede, ein Raum in dem man die Belohnungen aus den Missionen gemeinsam mit Iron Man und Dr Strange untersuchen kann und dadurch neues Equipment und Fähigkeiten gewinnt. Der Innenhof, ein „Raum“ indem man seine Fähigkeiten verbessern und mit anderen Helden trainieren kann. Der Warroom, hier befindet sich zum einen der Spiegeltisch mit dem man Missionen startet, und zum anderen eine Erfindung von Captain Marvel mit der man Sidequests bekommen kann. Weiters gibt es das Schlafzimmer des Spielercharakters und den Gemeinschaftsraum. Im Gemeinschaftsraum kann man die Freundschaften mit den anderen Helden in der Abtei stärken, und im eigenen Schlafzimmer beendet man durch das Schlafen gehen den aktuellen Tag. Freundschaft mit den andere Helden bringt starke Kombi-Fähigkeiten und auf dem maximalen Freundschaftslevel schalten sie sogar ihre „Midnight Sun Fähigkeit“ frei. Diese mächtige Spezialfähigkeit macht den Helden deutlich stärker. Doch Vorsicht, man kann nicht mit allen Helden auf dieses Level kommen. Denn manche Freundschaften schließen sich gegenseitig aus.

Weiters bietet die Abtei noch viel Gelände auf dem man Sammelgegenstände, Crafting Materialien, Rätsel, Herausforderungen und Arkane Kisten finden kann. Arkane Kisten können mithilfe von Schlüsseln welche man im Rahmen des Spiels bekommt geöffnet werden. In ihnen befinden sich unter anderem Kosmetische Anpassungen für die Abtei oder die Helden. Dieses enorm große spielbare Hauptmenü macht unter dem Rollenspiel-Aspekt schon Spaß. Wenn man jedoch einige Nebenmissionen nacheinander spielen will um Belohnungen zu sammeln, ist es enorm nervig ständig durch die Abtei laufen zu müssen.

Die Hauptmissionen haben teilweise Cut-Scenes die einen von Kampfgebiet zu Kampfgebiet bewegen. Wer hier aber mit Leveln in der Größe der XCOM-Spiele rechnet wird bitter enttäuscht werden. Meist besteht ein Level aus einem kleinen Areal in das jede Kampfrunde neue Gegner hineingespawnt werden. Innerhalb dieses kleinen Bereichs müssen dann oft kleine Aktionen durchgeführt werden die alle auf die Entscheidung hinauslaufen: „Nehme ich mehr Schaden für meine Helden in Kauf um die Mission voran zu bringen oder erledige ich Gegner?“. Zumeist ist diese Entscheidung zudem noch ein wenig witzlos, da nach dem Erledigen der Aufgabe die nächste Aufgabe ist alle Gegner zu erledigen, dafür die Gegner aber aufhören jede Runde neu zu erscheinen. Die Level sehen schön aus, bieten Möglichkeiten um die Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen und sind dennoch taktisch langweilig.