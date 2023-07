Master Detective Archives: Rain Code im Kurztest

Story

Passend für ein Detektivspiel beginnt unser Abenteuer mit vielen offenen Fragen und kaum Antworten. Wir wachen mit Kopfschmerzen auf und wissen weder wer noch wo wir sind. Einige der Fragen werden allerdings schnell geklärt. Wir finden einen Brief in unserer Tasche, der uns verrät, dass wir Yuma heißen, ein sogenannter „Master Detective“ sind und von der World Detective Organization in den Kanai Ward bestellt wurden. Das Zugticket für den Amaterasu Express ist ebenfalls enthalten. Ohne zu wissen, was uns erwarten wird sprinten wir also zum Zug den wir gerade noch erwischen. An Bord müssen wir feststellen, dass wir nicht der einzige Master Detective hier sind. Wir lernen also die anderen Detektive kennen und erfahren einiges über sie und die WDO. Erfreut sind die zwar nicht gerade, da man ihnen gesagt hat es würden nur fünf Reisende im Zug sein. Ähm…ja…wir sind der sechste Fahrgast. Nach dem Kennenlernen erfahren wir auch, dass jeder Master Detective eine besondere Fähigkeit hat. Tiere als Spione nutzen oder den Herzschlag von Personen in der Umgebung wahrnehmen beispielsweise. Unsere Fähigkeit kennen wir natürlich nicht mehr, da wir uns ja an nichts erinnern können.