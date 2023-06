METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 erscheint am 24. Oktober

Konami Digital Entertainment B.V. gab heute bekannt, dass die METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 (Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam®) am 24. Oktober veröffentlicht wird.

Die physischen und digitalen* Versionen können ab heute zum Preis von 59,99 € (UVP) vorbestellt werden. Als Vorbesteller-Bonus gibt es einen limitierten digitalen Soundtrack mit neu aufgenommenen, orchestralen Interpretationen der kultigen Themen aus der Metal Gear Solid-Serie, darunter „THE BEST IS YET TO COME“, „CAN’T SAY GOODBYE TO YESTERDAY“ und „SNAKE EATER“. Diese Tracks werden bei der Markteinführung zum Download zur Verfügung stehen.

Der Vorbesteller-Bonus für die physische und digitale Version enthält neu aufgenommene Live-Orchester-Interpretationen von Metal Gear-Themen, darunter „SNAKE EATER“

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 enthält “Metal Gear Solid”, “Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty”, “Metal Gear Solid 3: Snake Eater” und viele weitere Bonus-Inhalte**. Dazu gehört der erste Titel der METAL GEAR-Reihe, ein Drehbuch mit Ingame-Texten zu jedem Titel, und ein Master Book, in dem die Geschichte und die Charaktere ausführlich beschrieben werden. Darüber hinaus sind zwei digitale Graphic Novels in der METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 enthalten. Dabei handelt es sich um einen vollständig vertonten, digitalen Comic, der die Ereignisse von Metal Gear Solid in dynamisch animierten Panels wiedergibt, gefolgt von Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, die die Ereignisse der Fortsetzung ausweitet.

Die Spiele im Überblick

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Inklusive VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection-Version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection-Version)

Metal Gear (NES/FC-Version)

Snake’s Revenge

Videos

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Digitale Bücher

Metal Gear Solid: Drehbuch

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Drehbuch

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Drehbuch

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Drehbuch

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Soundtrack

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Fans können Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater auch als eigenständige digitale Titel unabhängig von der Sammlung für 19,99 € (UVP) erwerben. Regionale Versionen dieser Titel werden ebenfalls als digitale Downloads ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein.

**Die Größe der Cartridge oder der digitalen Installation für Nintendo Switch™ spiegelt den enthaltenen Bonusinhalt wider. Die Spieler können wählen, welchen Titel sie zuerst installieren möchten, sobald sie ihn auf ihre Spieleplattform heruntergeladen haben. Weitere Informationen zu den Bonusinhalten finden sich unter https://www.konami.com/mg/mc/us/en/.

*Nintendo Entertainment System und NES sind Marken oder eingetragene Marken von Nintendo.