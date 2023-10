Microsoft heißt Activision Blizzard King bei Xbox willkommen

Heute hat Microsoft offiziell die Übernahme von Activision Blizzard angekündigt.

Microsoft veröffentlichte dazu ein Statement von Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, auf Xbox Wire DACH:

„Wir lieben Spiele. Wir spielen Spiele, entwickeln Spiele und wissen aus erster Hand, wie viel Spiele für uns alle als Individuen und als Gemeinschaft bedeuten. Und heute heißen wir Activision Blizzard und seine Teams offiziell auf Xbox willkommen. Activision Blizzard ist der Herausgeber einiger der meistgespielten und beliebtesten Franchises der Geschichte für Konsole, PC und Handy. Von Pitfall bis Call of Duty, von World of Warcraft bis Overwatch, von Candy Crush Saga bis Farm Heroes Super Saga haben die Studios von Activision Blizzard die Grenzen des Spielens auf Konsole, PC und Handy für Fans auf der ganzen Welt verschoben.

Seit langem bewundere ich sowohl die Arbeit von Activision, Blizzard und King als auch den Einfluss, den sie auf Spiele, Unterhaltung und Popkultur haben. Ob es nun späte Nächte waren, die ich damit verbracht habe, gemeinsam mit Freund*innen die Diablo IV-Kampagne von Anfang bis Ende durchzuspielen, die ganze Familie zu unserem wöchentlichen Guitar Hero-Abend im Hobbyraum zu versammeln oder eine epische Glückssträhne in Candy Crush zu erleben – einige meiner denkwürdigsten Spielmomente sind auf Erfahrungen zurückzuführen, die ihre Studios geschaffen haben. Es ist unglaublich, solch legendäre Teams bei Xbox zu begrüßen.

Als Team werden wir diese Innovationskraft fortsetzen und weiterhin unser Versprechen einlösen, mehr Menschen die Freude und die Gemeinschaft des Spielens näher zu bringen. Wir werden dies in einer Kultur tun, in der jeder sein Bestes geben kann, in der alle Menschen willkommen sind und in der unser fortwährendes Engagement für “Gaming 4 Everyone” im Mittelpunkt steht. Wir legen bei allem, was wir bei Xbox tun, weiterhin großen Wert auf Inklusion – von unserem Team über die Produkte, die wir herstellen, und die Geschichten, die wir erzählen, bis hin zu der Art und Weise, wie unsere Spieler*innen interagieren und sich in einer größeren Gaming-Community engagieren.

Gemeinsam werden wir neue Welten und Geschichten erschaffen, Deine Lieblingsspiele an mehr Orte bringen, damit noch mehr Spieler*innen mitmachen können. Wir werden die Spieler*innen auf neue, innovative Art und Weise dort ansprechen und begeistern, wo sie gerne spielen, z. B. auf Mobilgeräten, per Cloud-Streaming und mehr.

Die Spieler*innen standen schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Und während wir wachsen, werden wir auch weiterhin die Spieler in den Mittelpunkt stellen. Wir werden weiterhin auf Dein Feedback hören, eine Community aufbauen, in der Du ganz Du selbst sein kannst, in der die Entwickler*innen ihre beste Arbeit leisten können, und wir werden weiterhin Spiele entwickeln, die wirklich Spaß machen. Wie versprochen werden wir auch weiterhin mehr Spiele an mehr Orten verfügbar machen – und das beginnt jetzt damit, dass wir Cloud-Streaming-Anbieter*innen und Fan ermöglichen, Activision Blizzard-Spiele im Europäischen Wirtschaftsraum zu streamen, eine Verpflichtung, die wir gegenüber der Europäischen Kommission eingegangen sind.

Heute beginnen wir mit der Arbeit, die beliebte Activision-, Blizzard- und King-Franchises auf Game Pass und andere Plattformen zu bringen. Wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber verraten, wann ihr damit rechnen könnt. Wir wissen, dass ihr aufgeregt seid – und wir sind es auch.

Für die Millionen von Fans, die Activision-, Blizzard- und King-Spiele lieben, möchten wir, dass ihr wisst, dass heute ein guter Tag zum Spielen ist. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Marken, und wir fühlen uns geehrt, euch als Teil unserer Community zu haben. Egal, ob Du auf Xbox, PlayStation, Nintendo, PC oder Handy spielst, Du bist hier willkommen – und wirst es auch bleiben, selbst wenn Du Deine Lieblings-Franchise nicht auf Xbox spielst. Denn wenn alle spielen, gewinnen wir alle.

Vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Wir haben in den kommenden Monaten noch so viel mehr vor – ich freue mich auf die Zukunft und kann es kaum erwarten, sie mit Euch zu teilen.“