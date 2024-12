Mindlock – The Apartment im Test

Routine ist das ganze Leben

Man kann recht leicht herauslesen, dass wir es hier nicht mit einer unbeschwerten Heldenreise in die Karibik zu tun haben, sondern mit einem überaus düsteren und erwachsenen Spiel. Es liegt gerade in der ersten Stunde eine große Schwere in der Handlung – eine Stimmung, welche man als Spieler zweifelsohne aushalten muss. Das Spiel inszeniert gekonnt ein Leben, dass sich durch und durch falsch anfühlt und man sich berechtigterweise auch bange fragen muss: wo wird das noch enden? Begonnen hat alles mit dem Allround-Talent Rouven Schumacher aus dem Saarland. Nach ersten Erfahrungen mit der Erstellung eigener Comics, Musikvideos und kleiner Videospiele hat sich dieser mit der Firma Roof Cut Media selbstständig gemacht und quasi als Ein-Mann-Unternehmung innerhalb von zwei Jahren Mindlock – The Apartment entwickelt.

Nachdem wir Colin geholfen haben, sich mühevoll für den anstehenden Büroalltag zu rüsten, kommt eine weitere Tonalität hinzu, nämlich eine Verquickung aus Mystery- und Horrorelementen. Die Wohnungstür ist plötzlich verschwunden! Zeitgleich verändern sich die einzelnen Räume kontinuierlich und werden zunehmend absonderlicher. Ebenso erscheinen immer mal wieder unvermittelt unwirkliche Gestalten, welche sogleich auch wieder verschwinden. Seit mich als Kind der schlurfende Zombie-Pirat LeChuck am Ende von Monkey Island 2 zuverlässig zu Tode erschreckt hat (wem es genauso gegangen ist, möge gerne einen Kommentar hinterlassen), bin ich bei einem Adventure nicht mehr zusammengezuckt. Nun kam aber Mindlock – The Apartment, dem das Herauskitzeln dieser Reaktion in einer Szene mit Bravour gelungen ist.

Für Colin ist das Nahziel nunmehr, irgendwie einen Weg aus seiner Wohnung zu finden. Das Eingesperrtsein in den fünf Räumen wird aber zu keiner Zeit repetitiv oder eintönig. Zu gut versteht es der Schreiber, eine zum Schneiden dichte Atmosphäre zu erzeugen und diese mit einer nuancierten Geschichte zu verknüpfen. Jede noch so kleine Veränderung an der eigenen Realität erzeugt Spannung. Was hat sich verändert? Lag das schon zuvor auf dem Boden? Soll ich den Duschvorhang aufziehen?

Man wird aber ebenso in Umgebungen geworfen, die nichts mit den eigenen vier Wänden zu tun haben, für optische Abwechslung ist also durchaus gesorgt. Auch weil man des Öfteren in einen Erinnerungs- bzw. Planungsmodus überwechselt, welcher sich mit seiner bunten und skizzenhaften Comic-Grafik deutlich von der realistischeren Optik des restlichen Spiels abhebt.

Technisch einwandfrei

Die 2D-Grafik, welche über Visionaire Studio 5 umgesetzt worden ist, weiß sehr zu gefallen. Handlungsorte und Charaktere sind ungemein detailliert gezeichnet. Auch die Animationen sind aufwendig umgesetzt. Nahezu alle Aktionen der Figuren haben eine grafische Entsprechung, was für ein so kleines Projekt sensationell ist. Das Adventure läuft sehr stabil, bei der Technik und den Rätsellogiken sind mir keine Ungereimtheiten aufgefallen. Die deutschen Sprecherrollen sind rundum perfekt gecastet. In einer kleinen Rolle findet sich auch Monty Arnold, welcher bereits Rufus in der Deponia-Reihe seine Stimme geliehen hat. Die Musik weiß mit treibend düsteren und rockigen Stücken gleichfalls zu gefallen. Auch hier hat Rouven Schumacher selbst Hand angelegt. Es wurde gar ein eigenes Musikvideo ins Spiel integriert.