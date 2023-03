MindsEye: Hyperdynamisches AAA-Action-Adventure enthüllt

Das internationale Indie-Entwicklerstudio Build A Rocket Boy hat jetzt MindsEye, den neuen Titel des Game Directors Leslie Benzies angekündigt – verfügbar in EVERYWHERE.

MindsEye ist ein hyperdynamisches, AAA-Story-Action-Adventure, das in einer Welt mit futuristischen Unternehmen, Verschwörungstheorien und unheimlichen neuen Technologien angesiedelt ist.

EVERYWHERE ist eine neue Plattform, die Spieler:innen eine Welt voller endloser Möglichkeiten der individuellen Entfaltung bietet. Sie können in der weitläufigen, offenen Welt von EVERYWHERE bauen, forschen, gegen andere Spieler:innen antreten und sich per Portal in neue Welten voller völlig neuer Erlebnisse begeben. EVERYWHERE ist ein Ort, der voller Erfahrungen steckt, die es zu entdecken – oder überhaupt erst zu erschaffen gilt. Jeder ist in EVERYWHERE willkommen.

MindsEye und EVERYWHERE sind zwei unverwechselbare AAA-Titel von Build A Rocket Boy. EVERYWHERE erscheint dieses Jahr für PC – weitere Plattformen folgen.

Mehr Informationen zu EVERYWHERE und MindsEye gibt es auf EVERYWHERE.game, wo man sich registrieren kann, um auf dem neusten Stand zu bleiben.