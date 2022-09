Mit Assassin’s Creed Mirage zurück zu den Wurzeln

„Zum 15-jährigen Jubiläum der Marke wollten wir Spieler:innen und unserer Community etwas Besonderes bieten“, sagt Stéphane Boudon, Senior Content Director für Assassin’s Creed® Mirage. „Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin’s Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein – etwas, von dem wir glauben, dass es sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“

​

​Abschließend wurden die Assassin’s Creed® Mirage Deluxe Edition und das Collector’s Case angekündigt:

Die Deluxe Edition enthält das Grundspiel, ein digitales Artbook und einen Soundtrack, sowie ein Deluxe-Paket, das ein von Prince of Persia inspiriertes Outfit, Adler- und Reittier-Skins, Waffen und mehr enthält!

Das Collector’s Case enthält die Deluxe Edition mit einer hochwertigen Figur von Basim (32cm), ein exklusives SteelBook mit einem von den Fans zu wählenden Design, ein Mini-Artbook, eine Nachbildung von Basims Brosche, eine Karte von Bagdad sowie einen Selected Soundtrack des Spiels. Das Collector’s Case ist im Ubisoft Store und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Fans, die Assassin’s Creed Mirage vorbestellt haben, erhalten zum Start des Spiels eine Bonus-Quest namens „Die vierzig Räuber“, in der die Spieler:innen die Geheimnisse der legendären Höhle von Ali Baba aufdecken.



​

​

Seit der Veröffentlichung des ersten Assassin’s Creed-Spiels im Jahr 2007 hat die Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Spiele verkauft und ist damit eine der wichtigsten Marken in der Videospielbranche. Assassin’s Creed Valhalla wird ständig mit neuen Updates versorgt und ist eines der spannendsten Assassin’s Creed-Spiele. In ein paar Monaten wird das letzte Kapitel starten, eine kostenlose Quest, in der Eivor einige wichtige Charaktere wiedertrifft, darunter einflussreiche historische Persönlichkeiten. Außerdem gibt es ab heute besondere Belohnungen in Assassin’s Creed Valhalla zu entdecken.

​

​Während des Assassin’s Creed-Showcase wurde außerdem die Zukunft der Marke enthüllt. Die nächsten beiden HD-Flaggschiff-Spiele, Codename RED und Codename HEXE, werden Teil von Codename INFINITY sein. Ebenso gab es Informationen über das AAA-Mobilspiel Codename JADE und die Zusammenarbeit mit Netflix:

Assassin’s Creed Codename RED ist der nächste Flaggschiff-Titel nach Assassin’s Creed Mirage und die Zukunft des Open-World-RPGs innerhalb von Assassin’s Creed. Es wird von Ubisoft Quebec entwickelt, dem Studio hinter Assassin’s Creed Odyssey, mit Jonathan Dumont als Creative Director. Die Spieler:innen werden in der Lage sein, ein lang erwartetes Setting für ein Assassin’s Creed-Spiel zu erkunden: Das feudale Japan mit all seinen Shinobi-Fantasien.

ist der nächste Flaggschiff-Titel nach Assassin’s Creed Mirage und die Zukunft des Open-World-RPGs innerhalb von Assassin’s Creed. Es wird von Ubisoft Quebec entwickelt, dem Studio hinter Assassin’s Creed Odyssey, mit Jonathan Dumont als Creative Director. Die Spieler:innen werden in der Lage sein, ein lang erwartetes Setting für ein Assassin’s Creed-Spiel zu erkunden: Das feudale Japan mit all seinen Shinobi-Fantasien. Assassin’s Creed Codename HEXE ist hingegen der nächste Flaggschiff-Titel nach Codename RED. Entwickelt wird es von Ubisoft Montreal, dem Geburtsort der Assassin’s Creed-Reihe und mit Clint Hocking als Creative Director.

ist hingegen der nächste Flaggschiff-Titel nach Codename RED. Entwickelt wird es von Ubisoft Montreal, dem Geburtsort der Assassin’s Creed-Reihe und mit Clint Hocking als Creative Director. Assassin’s Creed Codename INFINITY wird Projekte und Spieler:innen durch verschiedene Arten von Erfahrungen miteinander verbinden, einschließlich bereits veröffentlichter Assassin’s Creed-Spiele und zukünftiger Veröffentlichungen wie Codename RED und Codename HEXE. Als Teil von Codename INFINITY wird der Mehrspielermodus als eigenständiges Erlebnis in die Assassin’s Creed-Reihe zurückkehren.

wird Projekte und Spieler:innen durch verschiedene Arten von Erfahrungen miteinander verbinden, einschließlich bereits veröffentlichter Assassin’s Creed-Spiele und zukünftiger Veröffentlichungen wie Codename RED und Codename HEXE. Als Teil von Codename INFINITY wird der Mehrspielermodus als eigenständiges Erlebnis in die Assassin’s Creed-Reihe zurückkehren. Assassin’s Creed Codename JADE ist ein AAA-RPG-Action-Adventure für mobile Plattformen, das im alten China spielt. Spieler:innen können ihren eigenen Charakter erstellen und die Geschichte der ersten Assassinen in China entdecken. Es wird kostenlos spielbar sein.

ist ein AAA-RPG-Action-Adventure für mobile Plattformen, das im alten China spielt. Spieler:innen können ihren eigenen Charakter erstellen und die Geschichte der ersten Assassinen in China entdecken. Es wird kostenlos spielbar sein. Die Live-Action-Serie Assassin’s Creed von Ubisoft Film & Television und Netflix wird eine epische, genreübergreifende Adaption der erfolgreichen Videospielserie sein. Die Zusammenarbeit geht aber noch weiter, denn Netflix arbeitet ebenfalls gemeinsam mit an einem Assassin’s Creed-Spiel, das exklusiv auf ihrer Plattform erhältlich sein wird.

„Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Marke wollten wir nicht nur unsere Spieler:innen und die Menschen hinter der Marke ehren, sondern auch unsere Ambitionen für die Zukunft von Assassin’s Creed mit allen teilen. Wir wollen das Universum erweitern und weiterhin großartige Erlebnisse bieten. Wir haben unzählige Geschichten zu erzählen und wir wollen, dass Geschichte zum Spielplatz für alle wird, während wir die Spieler:innen in den Reichtum unserer gemeinsamen Vergangenheit eintauchen lassen“, sagt Marc-Alexis Côté, Executive Producer von Assassin’s Creed.

​

​Weitere Informationen über Assassin’s Creed Mirage gibt es unter www.assassinscreed.com.