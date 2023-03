Moss & Moss: Book II im Test

Rätseln & Kämpfen

Wir steuern also Quill klassisch mit dem linken Stick unseres PlayStation-Sense-Controllers während wir die Tasten für Springen und Angreifen/Ausweichen auf dem rechten Controller finden. Viel mehr Möglichkeiten haben wir auch nicht. Damit wir wissen, was wir da gerade tun, sehen wir unsere Hände, allerdings in Form von zwei blauen Lichtkugeln. Da unsere Heldin sehr klein ist, kommt sie nicht überall hin wo sie auch hin muss. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir helfen Quill, indem wir Steine verschieben und Wege frei machen. Zwar kann sie selbst mit ihrem Schwert auch Dinge zerstören aber es geht deutlich leichter, wenn wir das gleich selbst machen. Ziel eines jeden Abschnittes ist es quasi von links nach rechts zu kommen. Dabei lösen wir Rätsel, die manchmal das richtige Timing und manchmal nur einen klaren Gedanken erfordern.

Wirklich schwer sind sie aber allesamt nicht. Auf dem Weg begegnen wir auch immer wieder Gegnern die uns sehr unspektakuläre Kämpfe bieten. Wir haben eine Taste für den Angriff, die wir einfach so lange drücken bis die Gegner in ihre Einzelteile zerfallen. Ausweichen geht auch. Ist aber fast nicht notwendig. Verletzungen heilen wir, indem wir Quill anfassen und sie mit Energie versorgen. Sollten mal mehrere Gegner auf uns zukommen greifen wir als Leser:in ein und halten einen Gegner einfach fest oder ziehen ihn weg, während wir mit Quill die anderen Feinde kurz und klein hauen. Das funktioniert erstaunlich gut und überfordert nur beim ersten Mal. Danach hat man sich aber schon an die Steuerung der Sense-Controller gewöhnt. Da wir während der Kämpfe keine Kamera drehen müssen und alles im Blick haben entgeht uns auch nie ein Gegner.

Übersehen kann man aber dennoch einiges in Moss. Ihr kennt das vielleicht noch, dass manche Spieler:innen vorm TV sitzen und sich in alle erdenklichen Richtungen biegen um irgendwie um die Ecke zu sehen. Ein oft witziger Anblick. Wissen wir doch alle, dass das keinen Sinn hat. Nicht so bei Moss und Moss: Book II. Hier ist e absolut unverzichtbar sich nach Vorne zu neigen oder mal zu strecken, um hinter einer Wand zu sehen. Nur so entdeckt man alle Collectables. Auch der ein oder andere Hebel für Rätsel kann nur so gesehen werden. Wirklich Platz braucht ihr dafür aber nicht. Ihr könnt Moss also ganz gemütlich im Sitzen spielen.