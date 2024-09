NAYAH – Life After Gods: Ein hand-animierter Action-Platformer

INAYAH – Life After Gods versetzt dich in eine geheimnisvolle, postapokalyptische Welt, in der du in die Rolle der verwaisten Außenseiterin Inayah schlüpfst.

ExoGenesis Studios enthüllt heute stolz seinen Debüt-Titel, INAYAH – Life After Gods. Entwickelt wurde INAYAH – Life after Gods von erfahrenen Branchenveteranen, die an renommierten Titeln wie Warhammer 40k: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous gearbeitet haben, sowie von Künstlern, die bereits für Unternehmen wie Disney und Blizzard tätig waren. INAYAH – Life after Gods ist ein visuell atemberaubender 2D-Action-Platformer. Dieses hand-animierte Meisterwerk versetzt die Spieler in eine geheimnisvolle, postapokalyptische Welt, in der das Überleben nicht immer einfach ist. Ihr tretet gegen herausfordernde Bosse an, verbessert eure Fähigkeiten und entdeckt verborgene Level, um eure Feinde zu besiegen.

INAYAH – Life After Gods erscheint im ersten Quartal 2025 für den PC und im zweiten Quartal 2025 für Switch, PlayStation und Xbox.

In den postapokalyptischen Relikten einer einst hochentwickelten außerirdischen Zivilisation begibt sich die verwaiste Außenseiterin Inayah auf eine gefährliche Reise, um ihren Stamm zu finden. Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors, navigiert sie durch eine zerrüttete Welt, schmiedet neue Bande und entdeckt Geheimnisse, die die Bedeutung von Familie neu definieren. Erlebt ein emotional geladenes Abenteuer, bei dem jede Entscheidung Inayahs Schicksal formt.

INAYAH – Life after Gods bietet eine spannende und wunderschön handgezeichnete Welt, die es zu erkunden gilt. Dank ihrer hochtechnisierten Eisen-Handschuhe, Gauntlets genannt, wird Inayah nicht nur durch ihre Welt sprinten, springen und klettern, sondern sich auch Feinden und Bossen entgegenstellen. Dabei verwandeln sich die Gauntlets in Schwerter, Fäuste oder einen Streitflegel, wobei jede Form mit eigenen Fähigkeiten und Kombos ausgestattet ist. Die Spieler werden ihren Charakter durch RPG-ähnliche Mechaniken anpassen können, mit Optionen zur Verbesserung der Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung von Inayah Begleiter Sputnik.

Ihr könnt den Titel jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen und auch mal die offizielle Webseite dazu besuchen.