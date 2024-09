63 Days im Test

Der Warschauer Aufstand

In 63 Days lenken wir polnische Partisanen im Kampf gegen die deutschen Besatzer. Es spielt im Jahr 1944 in Warschau. Warschau ist noch von den verhassten Nazis besetzt, aber die Deutschen befinden sich eigentlich bereits auf dem Rückzug gegenüber der anrückenden Roten Armee. Polnische Freiheitskämpfer wollen ihre Hauptstadt noch vor der Ankunft der Russen selbst befreien. Es kommt zu einem offenen Aufstand in ganz Warschau, der allerdings von der Wehrmacht nach 63 Tagen in harten Gefechten brutal niedergeschlagen wurde. Panzer, Kanonen und Flugzeuge gegen schlecht bewaffnete Partisanen war eine ziemlich aussichtslose Situation. Die Truppen der Russen stehen zwar schon fast vor den Toren der Stadt, greifen aber nicht ein. Erst nachdem die Nazis den polnischen Widerstand ausgemerzt haben, greifen die Russen wieder an und „befreien“ das zerstörte Warschau.

Anfangs kontrollieren wir einen 18-jährigen Burschen und seinen etwas älteren Bruder. Unser erstes Ziel ist es, das Tor zu einer deutschen Luftwaffen-Basis zu öffnen, damit unsere Gruppe von Widerstandskämpfern in die Basis eindringen kann. Wer nun aber glaubt, dass dies einfach ist, hat sich getäuscht. Die Basis wimmelt von Wehrmachtssoldaten. Viele stehen auf Wachtürmen oder bei Türen und beobachten permanent die Umgebung. Sobald sie uns sehen, eröffnen sie das Feuer und schlagen Alarm. Die Schüsse sind recht zielgenau, und der Alarm bedeutet nicht, dass drei Rekruten zwei Minuten lang die Umgebung absuchen. Wenn wir entdeckt werden, schrillen die Alarmglocken und die Basis verwandelt sich in ein Wespennest. Das sollten wir also vermeiden. Also heißt es, mit Bedacht vorzugehen. Wachposten werden von hinten mit dem Messer erledigt, im äußeren Sichtbereich von Wachen kriechen wir im Dreck unerkannt vorbei. Wir werfen Steine zur Ablenkung und verstecken uns im toten Winkel. Wen das alles an den Klassiker Commandos: Behind Enemy Lines aus 1998 erinnert, der hat natürlich Recht. 63 Days spielt sich sehr ähnlich wie der Klassiker. In sechs langen Kapiteln spielen wir zuerst noch in der Zeit vor dem Aufstand, und danach in der immer aussichtsloseren Situation während des Aufstandes, in der sich Warschau langsam in ein Trümmerfeld verwandelt und uns die Munition, das Verbandszeug und die Nahrung ausgeht. Viele unserer Kameraden werden diesen Kampf wohl nicht überleben. Das letzte Kapitel spielt nach der Befreiung durch die Sowjetarmee.