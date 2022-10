Need for Speed Unbound – Risiken und Belohnungen im Gameplay-Trailer

EA und Criterion veröffentlichen einen neuen Gameplay-Trailer für Need for Speed Unbound, in dem Spieler:innen einen Einblick zu den Risiken und Belohnungen erhalten, die es während der Straßenrennen in Lakeshore bei steigender Fahndungsstufe abzuwägen gilt, sobald die Cops erstmal auf den Plan gerufen wurden.

In Need for Speed Unbound müssen Spieler:innen Risiken eingehen, um an die Spitze zu kommen. Sie entscheiden, wann sie alles aufs Spiel setzen, riesige Drifts auf der Straße zeigen, die Cops abhängen oder Wetten gegen gegnerische Racer abschließen. Zeit ist Geld. Also geht es darum, den schnellsten Weg zu finden, um genug Geld zu verdienen, damit Fans an der wöchentlichen Qualifikation teilnehmen und es zum ultimativen Rennen von Lakeshore schaffen können: The Grand.

Need for Speed Unbound ist auf die Technologie der neuesten Generation ausgelegt und wird zum ersten Mal in der Serie mit 4K-Auflösung und 60 FPS ausgestattet sein, wenn es am 02. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Weitere Informationen zu Need for Speed Unbound gibt es auf der offiziellen Website.