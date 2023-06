Need for Speed Unbound Volume 3 ab sofort verfügbar

Heute veröffentlichen EA und Criterion Games Need for Speed Unbound Volume 3, das zweite in einer Reihe von Updates nach dem Launch.

Es bringt neue Rennen, Playlists, neue Möglichkeiten, XP zu verdienen, sowie Kosmetika, Anpassungen und neue Autos, einschließlich des DMC DeLorean (1981), ins Spiel.

In Need for Speed Unbound Volume 3 kommen Spieler:innen zusammen, um neue Herausforderungen zu meistern und XP für Belohnungen zu verdienen. Dieses Update führt den Speed Pass ein, eine neue Art, sich für das Abschließen von Herausforderungen und Events in Lakeshore zu belohnen und große Belohnungen zu erhalten, wie die neue legendäre Custom SRT Viper. Spielende werden auch an intensiven, stuntbasierten Fahrherausforderungen gegen die Uhr in neuen Linkups teilnehmen, die es ihnen ermöglichen, XP für Speed Pass und Bank zu verdienen, um neue Kosmetika und Anpassungen zu erhalten. Zusätzlich bringt Volume 3 neue Events, tägliche und wöchentliche Herausforderungen, ein Chat Wheel und vieles mehr.

Need for Speed Unbound ist auf die Technologie der neuesten Generation ausgelegt und ist zum ersten Mal in der Serie mit 4K-Auflösung und 60 FPS ausgestattet. Volume 3 ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

Weitere Informationen zu Need for Speed Unbound gibt es auf der offiziellen Website.