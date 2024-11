Neon Blood im Test

Fight the Rich

Die Story entwickelt sich dann rasant weiter. Ihr entdeckt die Verschwörung eines reichen Industriellen aus der Oberstadt und könnt mit euren Handlungen dazu beitragen, dass sich in der Stadt einiges ändert. Das ganze ist extrem klischeehaft und wird mit dem Holzhammer präsentiert – eine (nach der Pleite der Stadt) heruntergekommene und von der Wirtschaft (in Person eines CEOs) gekaufte Polizei, über die von der Propaganda beeinflussten Bürger bis hin zum einsamen Helden, der sich gegen diese Situation wehrt. Das wäre alles völlig absurd, wenn nicht die Realität zeigt, dass auch in der echten Welt nichts mehr absurd ist. Vielleicht bekommt ihr im Spiel ja auch eure eigenen Probleme noch in den Griff. Jedenfalls scheinen eure Erinnerungslücken nicht nur durch den Drogenmissbrauch begründet zu sein…

Rein technisch sind bei mir keine gröberen Bugs aufgetreten, auch wenn manchmal Interaktionsmöglichkeiten (wie z.B. Press E to talk) schlichtweg zu keiner Reaktion führen. Ihr steuert eure Figur über die WASD-Tasten, Interaktionen startet ihr mit der Taste E. Ihr könnt Laufen (wenn euch das Herumgehen zu langsam ist… also quasi immer) oder mit eurem Scan-Implantat die nahe Umgebung durchsuchen. Inventar gibt es übrigens keines, auch wenn euer Held manchmal Items aufnimmt, die dann an der richtigen Stelle verwendet werden. Die Verwendung eines Controllers zur Steuerung klappt ohne Probleme. Die Grafik besteht aus einer Mischung aus grob verpixelten Charakteren (wo man oft nicht einmal erkennt, was die darstellen sollen) und neon-durchtränkten Hintergründen in höherer Auflösung. Diese Mischung hat mir schon in Between Horizons nicht sonderlich gut gefallen, aber das ist Geschmackssache. Sprachausgabe ist nicht vorhanden. Gespeichert wird automatisch (nicht nur jedes Kapitel, aber ihr müsst oft trotzdem einiges noch einmal durchspielen, wenn ihr am nächsten Tag weiterspielt), Cloud Speicherstände werden nicht unterstützt. Es gibt nur einen Spielstand – wenn ihr ein neues Spiel startet, wird der alte Speicherstand überschrieben.