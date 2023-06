Neue kabellose PC-Tastatur Vulcan II Mini Air von ROCCAT enthüllt

ROCCAT, die Gaming-Zubehörmarke der Turtle Beach Corporation, kündigt die neue Vulcan II Mini Air an. Sie ist die kabellose Version der Vulcan II Mini.

Es ist die erste kabellose Gaming-Tastatur von ROCCAT, die Leistung, Langlebigkeit und Funktionalität in einem Mini-Formfaktor von 65 % vereint. Die kompakte Grundfläche bietet mehr Platz auf dem Schreibtisch, während die werkseitig angebrachten TITAN II Optical Switches weiche und schnelle Reaktionszeiten liefern. PC-Spieler:innen können es über ROCCATs 2,4 GHz Stellar Wireless oder über drei spezielle Bluetooth-Kanäle mit ihren Lieblingsgeräten verbinden. Außerdem ist die Mini Air die erste optische Tastatur mit eingebauten Näherungssensoren, die erkennen, wenn sich Spieler:innen vom Schreibtisch entfernen, was in Verbindung mit ROCCATs Swarm-Software die Akkulaufzeit maximiert.

Die Vulcan II Mini Air behält die charakteristische schlanke, flache ID der Serie, die hochwertige Aluminium-Oberplatte und die AIMO-RGB-Beleuchtung, die von ROCCATs Swarm-Software unterstützt wird. Darüber hinaus verfügt sie über wichtige Funktionen wie ROCCATs Easy-Shift[+] Tastenduplikator-Technologie, vollständiges NKRO (N-Key-Rollover) und Anti-Ghosting-Technologie, um sicherzustellen, dass jeder Tastendruck und jede Tastenkombination wie vorgesehen registriert wird.

„ROCCATs Vulcan II Mini Air nimmt alles, was PC-Spieler:innen an der kabelgebundenen Version lieben und fügt kabellose Portabilität und eine Näherungssensor-Technologie hinzu, um eine Akkulaufzeit zu bieten, die diese Mini-Tastatur in eine eigene Kategorie stellt“, sagt Jürgen Stark, CEO der Turtle Beach Corporation. „Bei Dauerbetrieb und voller RGB-Beleuchtung bietet sie eine Akkulaufzeit von über 30 Stunden. Wenn sie fünf Stunden am Tag bei deaktivierter RGB-Beleuchtung verwendet wird, kann sie dank ihres Näherungssensors bis zu 750 Stunden lang betrieben werden, bis sie wieder aufgeladen werden muss.“

Die Vulcan II Mini Air kann bis zu fünf Profile mit benutzerdefinierter RGB-Beleuchtung, Tastenbelegung und mehr direkt in seinem vier MB großen Onboard-Speicher sichern und bietet so eine bequeme Portabilität. Die eloxierte Aluminium-Rückplatte sorgt für strukturelle Integrität und bildet die Grundlage für ROCCATs AIMO-RGB-Beleuchtungstechnologie, die lebendige Displays erzeugt und mit anderen AIMO-fähigen Produkten synchronisiert werden kann. Die Vulcan II Mini Air hat eine doppelt so hohe RGB-Beleuchtungswiederholrate wie Standard-Gaming-Tastaturen, mit sanften und lebendigen Effekten, die ein immersives Desktop-Beleuchtungserlebnis schaffen.

Die Vulcan II Mini Air kommt am 19. Juli 2023 in den Farben Ash Black und Arctic White auf den Markt und kann ab sofort unter www.roccat.com und bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden zu einem Preis von 179,99 €.

Weitere Informationen zu den neusten ROCCAT-Produkten sind unter www.roccat.com zu finden.