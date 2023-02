Neue Videos zu Suicide Squad: Kill the Justice League

Warner Bros. Games und DC enthüllen heute ein neues Gameplay-Video für Suicide Squad: Kill the Justice League, den anstehenden Action-Abenteuer-Shooter, der von Rocksteady Studios entwickelt wird.

Das Video ermöglicht einen Blick auf die intensive Kampfaction gegen die feindlichen Streitkräfte von Brainiac, in die alle Spielerinnen und Spieler in der riesigen und frei erkundbaren offenen Spielewelt von Metropolis eintauchen können. Das neue Gameplay-Video zeigt, welches Chaos ausbrechen kann, wenn die unterschiedlichen Charaktere des Squads ihre Bewegungsfähigkeiten und Angriffe zum Einsatz bringen. Egal, ob Spielerinnen und Spieler sich eher zu der wilden Akrobatik von Harley Quinn, den mächtigen Sprüngen von King Shark, den Luft-Kopfschüssen von Deadshot oder den blitzschnellen Angriffen von Captain Boomerang hingezogen fühlen: Jeder Charakter fügt dem Chaos mit seinen einzigartigen Fähigkeiten seine ganz persönliche Note hinzu.

Zusätzlich dazu wurde heute ebenfalls ein Behind the Scenes-Video mit Mitgliedern des Entwicklerteams von Rocksteady Studio veröffentlicht, welches sich mit der Welt von Suicide Squad: Kill the Justice League beschäftigt und mehr Informationen zu wichtigen Spielelementen und Charakteren bereitstellt. Die aufschlussreichen Kommentare des Teams erklären, wie sie das Squad aus den Mauern des Arkham Asylums gebracht und nach Metropolis, der dynamischen Stadt der Zukunft, befördert haben. Das Video befasst sich zudem auch mit der Zukunft und zeigt die neuen Inhalte, die nach der Veröffentlichung des Spiels entwickelt werden. Neben der gewaltigen Story-basierten Kampagne, einer offenen Spielwelt voller Leben und einem Action-Abenteuer-Shooter-Erlebnis wird das Spiel nach der Veröffentlichung auch über regelmäßige und saisonale Updates verfügen, welche die Geschichte mit neuen Missionen und freischaltbaren Charakteren erweitern. All diese Updates werden als kostenlose Inhaltsupdates für alle Spielerinnen und Spieler von Suicide Squad: Kill the Justice League erhältlich sein, sobald sie in den verschiedenen Saisons nach der Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Jede Saison wird auch einen Battle Pass mit rein kosmetischen Gegenständen beinhalten, mit dem sich Spielerinnen und Spieler neue Outfits und andere Gegenstände verdienen können, um ihre Squadteilnehmenden nach ihren Wünschen zu individualisieren.

Das Behind the Scenes-Video kann hier angesehen werden.

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Third-Person-Shooter voller Action/Abenteuer, in dem Spielerinnen und Spieler in die Schuhe von Harley Quinn (auch bekannt als Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (auch bekannt als Floyd Lawton), Captain Boomerang (auch bekannt als Digger Harkness) und King Shark (auch bekannt als Nanaue) schlüpfen und ein Team bilden müssen, um die größten Superhelden der Welt zur Strecke zu bringen: die Justice League.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es unter SuicideSquadGame.com.