Neuer Ameis-ing Trailer zu Empire of the Ants

Anlässlich des Summer Game Fest 2024 enthüllen der Publisher Microids und das Entwicklerstudio Tower Five, einen neuen Trailer für das von Bernard Werbers Meisterwerk Empire of the Ants inspirierte Videospiel.

Der Trailer zeigt noch nie gesehene, detaillierte und kommentierte Gameplay-Sequenzen, die einen tiefen Einblick in das Spiel gewähren. Das Spiel wird am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Spieler tauchen in Gestalt einer Ameise ein in ein Ökosystem mitten im Wald von Fontainebleau. Sie schlüpfen in die Rolle von 103.683e, einer entschlossenen Ameise, die ihre Kolonie beschützen will.

In Empire of the Ants ist jede Entscheidung von großer Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben. Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

Empire of the Ants wurde vom renommierten Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet den Spielern ein strategisches Echtzeit-Erlebnis, das von Bernard Werbers kultiger Saga inspiriert ist. Spieler erwartet ein spannendes Abenteuer, in dem sie eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer Welt von epischem Ausmaß zu Wohlstand führen müssen. Strategie, Erkundung, Kämpfe und Bündnisse mit der einheimischen Tierwelt sind unerlässlich, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die auf die Spieler warten.

„Die Welt des unendlich Kleinen bereitet sich darauf vor, ihre größte Schlacht zu schlagen.“

Bernard Werbers Roman hat mit seinem faszinierenden Universum und seinen Einblicken in die menschliche Natur Millionen von Lesern weltweit in seinen Bann gezogen. Mit dieser Videospieladaption wollen die Studios die Möglichkeit geben, dieses Universum aus einer neuen Perspektive zu erleben.