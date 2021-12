Neuer Gameplay-Trailer zu Star Wars: Hunters enthüllt

Heute haben Zynga Inc. und Lucasfilm Games den ersten Gameplay-Trailer des kommenden Arena-Kampfspiels Star Wars: Hunters vorgestellt. Das Spiel erscheint 2022 auf Nintendo Switch und Mobilgeräten.

Der heutige Trailer zeigt eine Auswahl der Wettkampfarenen sowie die der vielseitigen Hunter, die in Vespaaras Ingame-Sportstätte um Ruhm und Ehre kämpfen. Die Arena ist eine Bühne für epische 4-gegen-4-Schlachten, bei denen jeder Kämpfer seinen einzigartigen Kampfstil zeigen kann: Rieve und J-3DI schwingen gekonnt Lichtschwerter, Zaina und Sentinel haben zielgenaue Schussfähigkeiten, Imara Vex besitzt ein Arsenal an Kopfgeldjägerausrüstung, Grozz ist unglaublich stark, Slingshot nutzt gewitzt Technologien wie Droideka und die einfallsreichen Utooni nutzen alles, was sie so finden.

Star Wars: Hunters siedelt sich zeitlich nach dem Sturz des Imperiums an und verbindet vier Spieler*innen in Echtzeit zum Kämpfen in Arenen, die von ikonischen Star Wars-Schauplätzen inspiriert sind. Die Spieler*innen treten als mutige Kopfgeldjäger, Helden der Rebellion und Überbleibsel des gefallenen Imperiums gegeneinander an. Das Action-Spiel lässt euch in einen schnellen und grafisch beeindruckenden Star Wars-Konflikt eintauchen.

Zum Launch 2022 erscheint Star Wars: Hunters kostenlos auf der Nintendo Switch, im App Store und auf Google Play und unterstützt Crossplay auf allen Plattformen. Das Spiel braucht keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um heruntergeladen und gespielt zu werden und ist im Rahmen eines Soft Lunch bereits in einigen Regionen außerhalb Europas für Mobile verfügbar.

Spieler*innen können sich unter www.swhunters.com vorab anmelden, um beim Erreichen von Meilensteinen zu helfen und exklusive Ingame-Inhalte freizuschalten. Mehr Informationen und Hintergründe zu den acht Kämpfern und drei Arenen aus dem Trailer gibt es ebenfalls auf dieser Website.