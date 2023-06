Neuer Trailer von Lies of P bietet Einblick in das Gameplay-System

NEOWIZ, ein Spieleentwickler und -publisher in Südkorea, hat im Rahmen des Xbox Games Showcase Extended einen brandneuen Gameplay-Übersichts-Trailer zu seinem Souls-ähnlichen Titel Lies of P veröffentlicht.

Der Trailer stellt den Spieler*innen viele der wichtigsten Gameplay-Systeme des Spiels vor, darunter die Waffenmontage, Fable Arts, Legion Arms, P-Organ-Upgrades und mehr.

Das Gameplay-Übersichtsvideo dient als detaillierte Einführung in Lies of P für alle, die mit dem Titel noch nicht vertraut sind. Das Video beginnt mit den Grundlagen, wie z. B. dem Genre und den Inspirationen, die hinter dem Setting, der Geschichte und den Charakteren stehen, und widmet sich dann den verschiedenen Gameplay-Systemen und -Mechaniken des Spiels. Dazu gehören das Waffensystem, das es den Spieler*innen ermöglicht, Klingen und Griffe verschiedener Waffen, die sie entdecken, zu mischen und zu kombinieren, die Fable-Künste, die jeder Waffe einzigartige Fähigkeiten verleihen, und die Legion-Arme, die neue Spielstile freischalten, indem sie verschiedene mechanische Waffen mit mächtigen Effekten ausstatten. Das vollständige Video deckt noch mehr wesentliche Aspekte von Lies of P ab. Das komplette Spiel verbirgt viele weitere Geheimnisse, die die Spieler*innen selbst entdecken können, wenn das Spiel später im Jahr auf den Markt erscheint.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, ist Lies of P ein Action-Souls-ähnliches Spiel, das in der düsteren, von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat spielt. Einst eine wunderschöne Stadt, ist Krat zu einem lebenden Alptraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt. Spiele als P, eine Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden, der ihn endlich zu einem Menschen machen kann. Lies of P bietet eine elegante Welt voller Spannung, tiefgehende Kampf- und Charakteranpassungssysteme und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen, bei denen P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt. Aber denk daran: In einer Welt voller Lügen kann man niemandem trauen…

NEOWIZ wird Lies of P am 19. September 2023 auf den Markt bringen. Die Standard- und Deluxe-Editionen sind für 59,99 $ bzw. 69,99 $ in digitalem oder physischem Format für PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam und teilnehmende Händler vorbestellbar. Dieses Spiel ist von der ESRB, PEGI 16 und USK 16 mit „M“ für Mature eingestuft.

Fans, die mehr erfahren möchten, können dem Spiel auf Twitter, Facebook und Steam folgen oder der Community auf dem offiziellen Discord-Server beitreten.