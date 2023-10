Neues Video „Like Racing But Rally“ zu EA SPORTS WRC

Electronic Arts präsentieren heute mit „Like Racing But Rally“, ein neues Video zu EA SPORTS WRC mit der britischen Rennfahrerin Abbie Eaton und dem diesjährigen Champion der British Rallye Adrien Fuormaux.

„Like Racing But Rally“ begleitet Spieler:innen über die virtuelle Welt hinaus und zeigt eindrucksvoll, welche Fähigkeiten nötig sind, um ein Rallyeauto zu beherrschen und welchem Druck Fahrer und Co-Pilot während eines Wettkampfs auf einem der härtesten Terrains ausgesetzt sind.

Als Anfängerin im Offroad-Rennsport wird Abbies Können sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt von Adrien Fourmaux auf die Probe gestellt. In EA SPORTS WRC absolviert die aktuelle GT-Fahrerin verschiedene Aufgaben, um sich auf ihre erste Rallye-Etappe vorzubereiten. Vom Verstehen, wie man von der Linie startet, bis hin zum Meistern von Temponoten lernt Abbie alle Aspekte der Rolle des Co-Piloten, bevor sie mit dem britischen Rallye-Meister den Platz tauscht.

Nach ihrer ersten Etappe sagt Eaton: „Da muss man viel härter arbeiten als in einem GT-Auto. Durch das Spiel lernt man eine Menge. Die Temponoten haben definitiv einen Unterschied in der Vorbereitung gemacht.“ Was die Authentizität von EA SPORTS WRC angeht, so kommentiert Adrien Fourmaux: „Als ich mit dem Rallyesport begann, war ich 22. Davor habe ich Videospiele gespielt, von denen ich viel gelernt habe. Es ist sich wirklich ähnlich, und mit der neuen Technologie sind die Spiele jetzt sogar noch besser. Es ist ziemlich beeindruckend.“

EA SPORTS WRC bietet unvergleichlichen Realismus dank des neuen Dynamic Handling-Systems, längeren Etappen und 50 Crews aus der WRC, WRC2 und FIA Junior WRC. Durch die Kombination der Unreal Engine mit der Physik der DiRT Rally-Serie können Spieler:innen auf 13 offiziellen FIA World Rallye Championship und fünf von der realen Welt inspirierten Schauplätzen mit über 600 km Asphalt-, Schotter- und Schnee-Etappen antreten. Sie können außerdem mit dem neuen Builder-Feature ihre Traumfahrzeuge erstellen und sich über eine Vielzahl von Optionen sozial vernetzen, darunter plattformübergreifender 32-Spieler-Multiplayer und täglich aktualisierte Moments, die es ermöglichen, Szenarien der Saison 2023 neben historischen und vom Studio kuratierten Herausforderungen erneut zu erleben.

Weiter Informationen zu EA SPORTS WRC gibt es auf der offiziellen Website.