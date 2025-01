Nintendo Switch 2: Was ist schon bekannt & welche Erkenntnisse bringen die letzten Leaks?

Nintendo-Fans warten schon seit Monaten gespannt auf die Markteinführung der neuen Nintendo Switch 2. Eigentlich sollte es am 31. März 2025 soweit sein, das gute Stück der Öffentlichkeit zu präsentieren, doch inzwischen sind aufgrund zahlreicher Leaks bereits sehr spannende Erkenntnisse über das Innenleben, die Optik und weitere Zusatzfunktionen des neuen Handhelds publik gemacht worden.

Aufgrund derer kann man sich bereits sehr konkrete Vorstellungen von den Neuerungen machen – natürlich wohlwissend, dass die Quellen in der Regel nicht bestätigt sind und es sich theoretisch auch um Fake-Informationen handeln könnte. Brancheninsider halten demnach eine unerwartet spontane Enthüllung seitens Nintendo aktuell für wahrscheinlich, die noch weit vor dem ursprünglich angedachten Datum erfolgen dürfte.

Schließlich kursieren inzwischen bereits mannigfache Gerüchte um die neue Hardware und es wird dem japanischen Videospielgiganten wohl daran gelegen sein, keine falschen Erwartungen zu schüren. Bevor es soweit ist, möchten wir dennoch schon einen Blick auf die bekannt gewordenen Details werfen.

Nintendo feiert immer wieder Erfolge

Den Statistiken zufolge landete der milliardenschwere Konzern gleich vier Mal in den Top 7 der meistverkauften Spielkonsolen aller Zeiten. So wurde weltweit bis Ende 2024 zwar rund 160 Millionen Mal die Playstation 2 verkauft, direkt dahinter folgt jedoch Nintendo DS mit 154 Millionen sowie die Switch mit 145,5 Millionen Exemplaren.

Damit trifft Nintendo eindeutig immer wieder den Nerv der angestrebten Zielgruppe und erwirtschaftet steigende Umsatzzahlen. Die Markteinführung der Switch 2 wird dem Ganzen also vermutlich zusätzlichen Schwung verpassen. Und auch an anderer Stelle arbeiten die Entwicklerteams auf Hochtouren, um den sich ständig wandelnden Anforderungen der Abnehmer gerecht zu werden und technologisch auf dem allerneuesten Stand zu bleiben.

Zweifelsfrei konkurriert die Switch jedoch nicht nur mit den Konsolen anderer großer Hersteller, sondern auch mit mobilen Geräten, die immer häufiger für Gaming genutzt werden. Deren großer Pluspunkt liegt darin, jegliche Online-Spielmöglichkeiten abzubilden und Zugang zu iGaming-Plattformen oder Casino Groups zu bieten, was die Auswahl fast grenzenlos macht. Nintendo-Geräte haben diese Option zwar nicht, sondern arbeiten stattdessen mit vielen exklusiven Spielen, was wiederum andere Zielgruppen anspricht.

Was zur Nintendo Switch 2 bereits feststeht

In den letzten Wochen sind bereits einige Angaben verbreitet worden, die sich in erster Linie auf die Hardware beziehen. Konkreter gesagt geht es dabei um die zu erwartende Rechenleistung des Motherboards wie auch um das Display der neuen Switch-Generation.

Angaben zur Prozessorleistung

Was den Prozessor anbelangt, wird einigen Leaks zufolge der Nvidia Tegra T239 Chip verbaut, der seinerseits aus dem Hause Samsung stammt. Zwar liegen Samsung-Chips was die generierte Leistung angeht immer noch hinter TSMC-Chips zurück, dafür ist die Architektur der Konsole perfekt auf das Herzstück ausgerichtet, um so das Optimum herauszuholen.

Dank 1536 CUDA-Kernen kann der Chip problemlos an mehreren Aufgaben parallel arbeiten, womit der Prozessor erheblich schneller und leistungsstärker sein wird. Außerdem soll er Machine-Learning-Features sowie Ray-Tracing unterstützen. Das alleine macht die Switch 2 grafisch schon deutlich stärker als das aktuell erhältliche Modell.

Weiterhin erfährt die Switch 2 mit 2 LPDDR5X-RAM von SK Hynix mit 12 GByte einen großen Sprung nach vorne und kommt hinsichtlich ihrer Power an die portable Xbox Series S heran.

Bildschirmqualität und Akkulaufzeit

Die Konsole wird man als klassischen Hybrid sowohl am Bildschirm anschließen sowie als Handheld nutzen können, da neben einem USB-C-Port auch ein Einschub für Spielemodule vorhanden ist.

Als bestätigt gilt außerdem, dass Nintendo ein mit 1080p auflösendes LC-Display verbaut hat. Das neue Modell wird abwärtskompatibel mit seiner Vorgängerversion sein und definitiv einen höheren Verkaufspreis haben, dafür wohl aber auch ein 4K-Videosignal senden können.

In den Leaks konnte man erkennen, dass das Akkufach kleiner als bisher ausfällt, was Zweifel an der Akkulaufzeit der Switch 2 aufkeimen lässt. Dennoch ist damit zu rechnen, dass es hier durch die optimierte Hardware keine Einbußen zu verzeichnen geben wird.

Was die Joy-Cons neuesten Leaks zufolge auszeichnet

Inzwischen kursieren auch diverse weitere Bilder im Netz, die aus chinesischen Fabriken stammen sollen und Front- sowie Seitenansichten der Switch 2 zeigen. Dieses Bildmaterial wurde selbstverständlich bereits detailliert untersucht, was weitere interessante Einzelheiten hervorgebracht hat.

Natürlich sind solche Quellen immer mit entsprechender Vorsicht zu genießen. Experten meinen aber, es hier aufgrund der sichtbaren Seriennummern auf den Controllern mit echten Fotos zu tun zu haben, denen man folglich Glauben schenken könne.

Größere Bedienelemente und Magnetverbindung

Wenn dem so ist, dürfen wir uns auf deutlich größere Joy-Cons freuen, die darüber hinaus mit einigen praktischen Features versehen sind, die noch mehr Spielspaß bringen. Dazu zählen unter anderem vergrößerte Schultertasten für die Einzelnutzung eines Joy-Cons.

Die Verankerung der Konsole zwischen den beiden Joy-Cons soll zudem künftig über Magnet erfolgen und damit das bisherige Handheld-Schienensystem mit Handschlaufen ersetzen. Währenddessen wird im Hinblick auf die Aktions-Tasten wohl der Synchronisierungsknopf zur Verbindung von Konsole und Controllern beibehalten werden.

Funktion eines Joy-Cons als PC-Maus

Die meisten halten es für sehr glaubwürdig, dass seitlich einer der beiden Joy-Cons ein optischer Sensor gesichtet wurde, mit dessen Hilfe man den Controller auch als praktische Maus einsetzen könnte. Auch ein vergleichbarer Eintrag in einem Shipment-Listing soll bereits in der Vergangenheit darauf hingedeutet haben.

Obwohl diese Informationen bis dato nicht bestätigt wurden, klingen sie doch sehr plausibel. Schließlich ist Lenovo mit seinem Legion Go hier bereits mit gutem Beispiel vorangegangen. An dessen Rückseite kann man per einfachem Schalter auf die Maus-Funktion umschalten. Für Nintendo-Nutzer wäre dieses Extra vor allem für Strategie-Games und Shooter ein tolles Gimmick, um damit wesentlich genauere Eingaben zu machen.

FAZIT: Das Warten auf die Switch 2 lohnt sich!

Die bislang zutage gekommenen Daten und daraus gezogenen Rückschlüsse stimmen Nutzer sehr positiv, dass die neue Switch nicht nur hinsichtlich der integrierten Technik, sondern unterm Strich auch als Gesamtpaket überzeugen wird.

Außerdem dürfte es sicherlich noch weitere Features und Upgrades geben, von denen wir bis dato noch nicht Wind bekommen haben und die beim tatsächlichen Launch noch für Überraschungen sorgen werden.

Letztlich wird der festgelegte Verkaufspreis über den Run auf die neue Konsole entscheiden, deren Verkaufsstart sehr wahrscheinlich im zweiten Quartal 2025 ansteht. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche Fakten und Vermutungen noch in Umlauf gebracht werden.