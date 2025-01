Neuer Story-Trailer zu SYNDUALITY: Echo of Ada veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute einen neuen Story-Trailer zu SYDUALITY: Echo of Ada. Das Actionspiel wird ab dem 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Alle, die die Deluxe oder Ultimate Edition vorbestellen, können schon ab dem 17. Januar starten.

In den Amasia Collapse Investigation Missions in SYNDUALITY: ECHO OF ADA enthüllen Spielende die Geschichte von Alba, einem Drifter, und Ada, seinem Magus. Sie stehen scheinbar mit dem Untergang von Amasia, der letzten Festung der Menschheit, in Verbindung. Spielende müssen Missionen absolvieren und dabei herausfinden, was vor und während des Falls von Amasia geschah.

In SYNDUALITY: ECHO OF ADA übernehmen die Spielenden die Rolle von Driftern und steigen in ihren CRADLECOFFIN, um auf Missionen AO-Kristalle, eine seltene Ressource, zu sammeln und den Grund für den Zusammenbruch von Amasia zu erforschen. Sie wählen einen KI-Begleiter namens Magus, der sie auf dem Feld unterstützt und mit dem sie gemeinsam wachsen, während sie sich den Bedrohungen der Missionen stellen – von Monstern bis hin zu anderen Spielenden.

SYNDUALITY: Echo of Ada erscheint am 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Alle, die die Deluxe- und Ultimate-Editionen vorbestellen, erhalten einen Vorabzugang zum Spiel ab dem 17. Januar 2025.