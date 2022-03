No Place Like Home erscheint heute

„Das Verlassen des Early Access und der Start auf Steam ist ein echter Meilenstein für No Place Like Home, und wir hätten es ohne die Unterstützung unserer Community nicht geschafft“, kommentiert Adrian Komarski, Mitbegründer des Publishers Awaken Realms. „Es war uns sehr wichtig, der Community Gehör zu verschaffen, und sie hat uns wirklich geholfen, No Place Like Home zu dem Spiel zu machen, das es heute ist. Seit seinen bescheidenen Anfängen sind wir unglaublich stolz auf No Place Like Home, vor allem weil es seine ernste Umweltbotschaft mit einem unterhaltsamen, entspannenden und befriedigenden Spiel verbindet.“

Um über die neuesten Entwicklungen in dieser Rettet-den-Planeten-Simulation auf dem Laufenden zu bleiben, besucht die No Place Like Home Steam-Seite.