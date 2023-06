Nur noch eine Woche bis LEVEL UP

In nur einer Woche öffnet das Salzburger Gaming und eSports Festival LEVEL UP zum dritten Mal seine Pforten, um Gaming zu feiern und Spieler, Fans und Familien für zwei Tage in einer zwanglosen Atmosphäre zusammen zu bringen.

Nach einem erfolgreichen Debüt im Jahre 2021 und einem sprichwörtlichen Level Up im vergangenen Jahr verspricht LEVEL UP auch dieses Jahr wieder eine unglaubliche Vielfalt und die Möglichkeit, Gaming und eSports mit neuen und alten Freunden zu genießen. Auf 15.000 Quadratmetern kommen Pro-Gamer, Spiele-Connaisseure, Gelegenheitszocker, Cosplayer, Tabletop- und Kartenspiel-Enthusiasten, sowie alle, die einfach nur einmal in die Materie hineinschnuppern wollen, garantiert auf ihre Kosten.

Was erwartet die Besucher bei LEVEL UP?

Dieses Jahr präsentiert LEVEL UP einen ausgewogenen Mix aus altbewährtem und neuem Programm. Bei den Icarace World Championships geben sich die weltbesten VR Piloten die Ehre und küren einen neuen Champion. Bei Morekats Mayhem #4 sehen wir die Finalspiele eines Rocket League Turniers, in dem raketenbetriebene Autos mit atemberaubenden Stunts einen überdimensionalen Ball im Tor versenken.

Die Retro Area bietet original Flipper- und Videospiel-Automaten aus der Blütezeit der Arcade Video Games. Bei LosKrochn und am Stand von Icaros können Virtual Reality Interessierte selbst in digitale Parcours und das Metaverse eintauchen.

In der Free2Play Area by Emmi Caffé Latte können Besucher an 20 Computern Free 2 Play Games, zum Beispiel der Battle Royal Klassiker Fortnite oder Among Us, die beliebte Videospielversion des Partyspiels Mafia, zocken. An 30 Switch Stationen wird das eigene Können in Super Smash Bros Ultimate auf die Probe gestellt.

Die Indie Games Area in der Gaming Zone bekommt eine eigene Stage, auf der es zahlreiche Gespräche, Diskussionsrunden und Vorstellungen von Indie Games geben wird. Indie Games ist die Bezeichnung für Spiele, die außerhalb der großen Spielestudios von kleinen Entwicklerteams oder Einzelpersonen produziert werden. Die Indie Stage wird von der FH Salzburg bespielt und von Bonusworld gesponsert.

Das Mainstage Programm wird dieses Jahr von der österreichischen Streamerin Veyla und einem Street Fighter 6 Showmatch von Virtual Dojo Vienna ergänzt.

Ein spürbares Power Up bekommen dieses Jahr die Cosplayer, die bereits im letzten Jahr zu den Publikumslieblingen zählten. In verschiedenen Workshops können Besucher tiefer in Themen eintauchen, die damit zu tun haben, Charaktere aus fiktiven Welten zum Leben zu erwecken.

Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Foodtrucks und Bars, die kulinarische Köstlichkeiten für fast alle Geschmäcker und Ernährungspräferenzen anbieten. Planted bietet pflanzenbasiertes Fleisch aus ausschließlich natürlichen Zutaten und die Bubble Bar ist eure Anlaufstelle in Sachen Bubble Tea. Die Fleischtiger bekommen ihre Klassiker, wie Hot Dogs, Schnitzelsemmeln, Leberkäsesemmeln oder Pommes bei Metzgers Foodtruck.

Auch die LEVEL UP NFTs feiern ein Comeback. Die LEVEL UP NFTs aus dem Jahr 2022 bescheren ihren Besitzern, je nach Seltenheit, einen gratis Drink oder eine Mahlzeit. Die neue Serie NFTs ist limitiert auf 100 Stück und wird nur an Besucher ausgegeben, die mindestens 14 der Aufgaben der LEVEL UP Challenge lösen können. Bei der LEVEL UP Challenge handelt es sich um eine Real-Life-Herausforderung, bei der die Besucher Mini-Aufgaben, die sogenannten Quests, im gesamten LEVEL UP Areal lösen müssen. Dabei erwartet die Teilnehmer nicht nur Spaß für die ganze Familie, sondern auch die Chance auf tolle Hauptpreise.

Tickets sind jetzt verfügbar

Tickets gibt es auf levelup-salzburg.at und vor Ort.

Die 2-Tages-Pässe kosten 27 Euro für Erwachsene und 21 Euro für Jugendliche unter 16. Die 1-Tages-Tickets kosten 18 Euro und 12 Euro. Kinder unter 12 können das Festival, in Begleitung eines Erwachsenen, kostenlos besuchen.

