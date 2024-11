NVIDIA App ab heute verfügbar und neue GeForce Game Ready Treiber

Heute geht die NVIDIA App offiziell an den Start, es gibt einen neuen GeForce Game Ready-Treiber, das Indiana Jones und der Große Kreis™-GeForce-RTX-40-Series-Bundle wird angekündigt und es gibt eine Reihe neuer Spiele mit RTX-Technologien.

Vor der Vorstellung der neuen RTX-basierten Spiele und Bundles kündigt NVIDIA heute die offizielle Veröffentlichung der NVIDIA App an, nachdem es in diesem Jahr einige Beta-Versionen gab. Die NVIDIA App ist der Begleiter für Nutzer mit NVIDIA-GPUs in ihren PCs und Laptops. Egal, ob es sich um Gaming-Enthusiasten oder Content-Creator handelt, die NVIDIA App vereinfacht die Aktualisierung des PCs mit den neuesten GeForce Game Ready- und NVIDIA Studio-Treibern und ermöglicht das schnelle Auffinden und Installieren von NVIDIA Anwendungen wie GeForce NOW und NVIDIA Broadcast.

Die NVIDIA App enthält viele der wichtigsten Funktionen von GeForce Experience und RTX-Experience und bietet ein zentrales GPU-Kontrollzentrum. Außerdem ermöglicht die NVIDIA App die Feinabstimmung von Spiel-, Programm- und Treibereinstellungen von einem zentralen Ort aus und bietet ein neu gestaltetes In-Game-Overlay. Dieses ermöglicht bequemen Zugriff auf leistungsstarke Gameplay-Aufzeichnungs-Tools, leistungsüberwachende Overlays und spielverbessernde Filter, einschließlich innovativer AI-gestützter Filter für RTX-Nutzer. Im Vergleich zu GeForce Experience lässt sie sich in der Hälfte der Zeit installieren und bietet eine modernisierte Benutzeroberfläche, die bis zu 50 Prozent reaktionsschneller arbeitet. Die neue NVIDIA App kann hier heruntergeladen werden.

Diese Woche gibt es neue Titel, die mit NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex und erweiterten Raytracing-Effekten ausgestattet werden sowie ein neues Bundle:

Das neue Indiana Jones und der Große Kreis™-GeForce-RTX-40-Series-Bundle ist ab sofort erhältlich. Noch bis zum 29. Dezember gibt es die Digitale Premium Edition von Indiana Jones und der Große Kreis™ (im Wert von 99,99€) beim Kauf eines qualifizierten GeForce RTX Laptop oder Desktop GPU kostenlos dazu. Qualifiziert zur Teilnahme sind GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER oder 4070 Desktops oder GPUs sowie Laptops mit einer GeForce-RTX-4090-Laptop-GPU, RTX-4080-Laptop-GPU, RTX-4070-Laptop-GPU. Als zusätzlichen Bonus ermöglicht die Digital Premium Edition einen erweiterten Zugang zu Indiana Jones und der Große Kreis™ am 6. Dezember, drei Tage vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin am 9. Dezember.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Die einzigartige Kombination aus Ego-Shooter, immersiver Simulation und Horror von GSC Game Worlds kehrt am 20. November zurück. In der Rolle eines einsamen Stalkers erkunden Spieler eine fotorealistische, nahtlose offene Welt in einer 64 km² großen radioaktiven Zone. Nutzer einer GeForce-RTX-40-Series-GPU können DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution ab Day-One aktivieren, um die Leistung für das bestmögliche Erlebnis zu verbessern. Außerdem können Spieler NVIDIA Reflex aktivieren, um ihr Erlebnis noch reaktionsschneller und angenehmer zu gestalten. Der neueste GeForce Game Ready-Treiber bietet ebenfalls ab Launch Unterstützung für das Spiel.

Microsoft Flight Simulator 2024: Der nächste Teil der Microsoft Flight Simulator-Reihe ist der anspruchsvollste Flugsimulator, der jemals für Verbraucher entwickelt wurde und erscheint am 19. November. Mit der Unterstützung von NVIDIA DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution, DLAA, Raytracing und NVIDIA Reflex wird der Microsoft Flight Simulator 2024 den Spielern die Möglichkeit geben, ihren Traum von einer Pilotenkarriere zu verwirklichen. Der Game Ready-Treiber mit Day-One-Unterstützung steht bereits zum Download bereit.

Landwirtschafts-Simulator 25: Giants Software lädt die Spieler ab heute ein, am erfüllenden Farmleben Anteil zu nehmen. Es heißt: Gemüse anbauen, Tiere versorgen und Forstwirtschaft betreiben. GeForce-RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS Super Resolution beschleunigen oder die Bildqualität mit DLAA maximieren.

Mortal Rite von Round Toast Studios ist ein schnelles, Action-basiertes Kampfsystem, bei dem es mehr auf Strategie als auf Button-Mashing ankommt. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Charakteren, jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinem Kampfstil und seinen Fähigkeiten. Spieler können alleine oder mit maximal 5 Spielern im Multiplayer-Koop-Modus gegeneinander antreten. Seit letzter Woche ist Mortal Rite im Early Access und unterstützt ab Launch DLSS Super Resolution, was GeForce-RTX-Spielern bessere Bildraten ermöglicht.

Der neueste GeForce Game Ready-Treiber bietet sofortige DLSS-3-Unterstützung mit Frame Generation und Super Resolution sowie NVIDIA-Reflex-Unterstützung für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Microsoft Flight Simulator 2024. Die optimalen Einstellungen in GeForce Experience und der NVIDIA App lassen sich mit einem Klick auf die Hardware des eigenen Systems einstellen und ermöglichen so ein flüssiges, optimiertes Gameplay. Über 1300 Titel werden unterstützt und seit der letzten Treiberveröffentlichung wurden fünf weitere hinzugefügt: Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered und Red Dead Redemption. Der Treiber kann ab sofort von GeForce.com und in der kürzlich veröffentlichten NVIDIA App heruntergeladen und installiert werden.