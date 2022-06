OUTRIDERS: Diese Woche kostenlos auf Steam spielbar

Square Enix hat angekündigt, dass der SciFi-Shooter OUTRIDERS von Montag, den 20. Juni, bis Donnerstag, den 23. Juni, kostenlos auf Steam spielbar sein wird.

Spieler*innen auf Steam können OUTRIDERS ohne Einschränkungen kostenlos spielen, auch in plattformübergreifenden Partien. Jeder Fortschritt, den sie in diesem Zeitraum erzielen, kann bei einem Kauf von OUTRIDERS auf der gleichen Plattform übernommen werden. Außerdem kann jeder, der die OUTRIDERS-Demo zuvor gespielt hat, den Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

OUTRIDERS ist ein RPG-Shooter in einer neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Während sich die letzten Vertreter der Menschheit in der wilden und unerbittlichen Welt von Enoch behaupten, erwachen Spieler*innen als einer der sagenumwobenen Outrider – veränderte, mit unglaublichen Kräften ausgestattete Super-Krieger*innen. Auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, welches die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, reisen sie über einen feindseligen Planeten, voller tödlicher Gefahren. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestalten die Spieler*innen ihren eigenen Spielstil und nutzen brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Während der Schlacht wird ein mutiger Spielstil belohnt, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler*innen in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet.

Der kostenlose Zeitraum auf Steam beginnt am 20. Juni um 19:00 Uhr und endet am 23. Juni um 19:00 Uhr.