Pathfinder: Wrath of the Righteous – letzter DLC erscheint im Juni

Entwickler Owlcat Games veröffentlichen jetzt die sechste und letzte DLC-Erweiterung für das cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous.

A Dance of Masks führt die Spieler zurück an den Ort, an dem alles begann, und ist ein letzter Liebesbrief an den Ritterkommandanten und seine treuen Gefährten. A Dance of Masks wird am 13. Juni 2024 für PC und Konsolen veröffentlicht.

Die Gefährten des Ritterkommandanten versammeln sich und kehren in die Stadt Kenabres zurück, die zerstört wurde und nun aus der Asche wieder aufgebaut wird. Spieler besuchen ein Fest, feiern ihre Siege, treffen sich mit Freunden und Liebsten, sehen sich das Feuerwerk an… und vereiteln die Pläne der Schurken, die versuchen, den Spaß zu verderben.

Zu den wichtigsten Merkmalen von A Dance of Masks gehören:

Ein neues Abenteuer, das Spieler zurück nach Kenabres und darüber hinaus führt, einschließlich einer neuen feindlichen Festung

Persönliche Ereignisse für jeden Gefährten – wir haben sie kämpfen sehen, jetzt ist es an der Zeit, ihnen einen freien Tag zu gönnen

Ein neues romantisches Ereignis mit jedem romantischen Begleiter

Eine andersweltliche Arena, in der die Spieler ihren Mut gegen wahrhaft mythische Feinde unter Beweis stellen können

11 neue Charakter-Archetypen und eine neue Waffe mit der Möglichkeit, von einhändig auf zweihändig umzustellen

Vollständig vertonte Dialoge

A Dance of Masks wird am 13. Juni 2024 einzeln oder als Teil des Season Pass 2 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für macOS erhältlich sein.