Payday 3 im Test

Vom Retten der Welt zurück zum kleinen Bankraub

Eine der letzten Missionen in Payday 2 war der Einbruch ins Weiße Haus um entweder Begnadigungen zu stehlen oder um im geheimen Ende des Spiels ein antikes magisches Artefakt zu nutzen um das kriminelle Genie hinter der Payday Gang zum Präsidenten der USA zu machen und somit zu verhindern, dass dieser Job an den Dentist, einen ehemaligen Auftraggeber geht.

​

So wild wie sich diese Mission jetzt liest, so wild war es auch im Rahmen eines ARG (Alternative Reality Game) das geheime Ende zu entdecken. Doch ist das überhaupt relevant für das bodenständige Payday 3? Nein! Das Spiel interessiert sich scheinbar nicht mehr für die mythischen Geschichten die Payday 2 erfunden hat. Nachdem die Payday Gang sich so oder so am Ende des Vorgängers zur Ruhe gesetzt hat, wird sie am Beginn des dritten Spiels unsanft reaktiviert. Denn blöderweise wurden alle ihre Konten eingefroren. Was ist also der logische Rückschluss? Wieder Verbrechen begehen, wieder von vorne anfangen und das Ganze an einem neuen Ort.