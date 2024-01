Persona 3 Reload im Test

Die Story!

Wir sind neu an der Gekkoukan High und nach einer kurzen Einführung wie der Alltag an der Schule so abläuft bekommen wir auch schon ein recht interessantes Angebot. Die Leitung unseres Wohnheims bittet uns dem Spezialisierten extrakurrikulären Exekutionssquad, kurz S.E.E.S beizutreten. Wieso? Tja, die Mitglieder dieses Squads haben uns Nacht für Nacht beobachtet und festgestellt, dass an uns etwas besonders ist, und zwar so besonders, dass wir mit ihnen ab jetzt Schatten jagen sollen. Hä?!.. Ich weiß, das klingt alles sehr kryptisch, ist es aber eigentlich nicht.

Ihr denkt vielleicht wie alle anderen Menschen auch, dass der Zeiger von Mitternacht einfach auf den nächsten Tag springt, oder? Falsch! Zwischen zwei Tagen versteckt, liegt die Dark Hour. In dieser Zeit verwandeln sich alle Menschen in Särge und bleiben an Ort und Stelle stehen. Am Nächsten Tag erinnert sich daran aber niemand mehr, außer Menschen mit gewissen Fähigkeiten. Sie bleiben wach und können sich während der Dark Hour frei bewegen und genau zu diesen Menschen gehören auch wir. Unsere Schule verwandelt sich in dieser Zeit in einen riesigen Turm der Tartarus genannt wird und voller Schatten ist. Unsere Aufgabe ist es nun mit unserer Crew regelmäßig den Tartarus zu betreten und herauszufinden was hier eigentlich los ist.