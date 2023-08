Philips Hue PC Play Gradient Lightstrip Starter Set im Test

Einrichtung und Montage

Im Starter-Kit + Bridge ist alles enthalten, was ihr benötigt um eure persönliche, leuchtende Wanddekoration zu gestalten.Der Lightstrip selbst hat eine Länge von 116,5 cm und ist gut 1,6 cm dick. Der Leuchtstreifen aus Gummi ist massiv ausgeführt und kann weder gekürzt noch verlängert werden. Um diesen auf der Rückseite des Monitos befestigen zu können, liegen insgesamt 6 Klebepads in der Packung, 2 davon für die Ecken, damit der Lightstrip quasi um die Kurve nach unten gebogen werden kann. Die Klebepads sollten ca. 5 cm Abstand von der Monitorkante haben. Diese halten recht gut auf der Rückseite und der Lightstrip lässt sich dann dort einklinken. An einem Ende ist noch eine kleine Anschlußbox mit einem Stromkabel angebracht, diese lässt sich ebenfalls an die Rückseite des Monitors kleben. Danach noch das beigefügte Netzteil in Betrieb nehmen und mit dem Lighstrip verbinden. Fertig ist mal die Montage soweit. Das dauert eigentlich nicht recht lange und ist durchdacht konstruiert.

In einem zweiten Schritt gilt es nun den Lightstrip in Betrieb zu nehmen, dazu sind mehrere Schritte bzw. Dinge notwendig. Zum einen benötigt ihr zuerst eine funktionierende Hue Bridge in eurem Heimnetzwerk. Sollte diese noch nicht vorhanden sein, muß diese mittels Netzteil und Netzwerkkabel an den Router angeschlossen werden. Nach kurzer Synchronisation kann die Bridge mittels der App „Philips Hue“, die es für Android und iOS gibt, fertig eingerichtet werden. Die Bridge ist quasi die Schaltzentrale für alle smarten Philips Hue-Geräte im Haushalt. Mit der App können der Lightstrip dann schon mal in Betrieb genommen werden. In der App lassen sich einzelne Räume und Lampen konfigurieren, entsprechende Leuchtszenen definieren und speichern.