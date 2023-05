PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Mouse von Speedlink

Die neue ergonomische Maus PIAVO PRO von Speedlink überzeugt mit Funktionalität und Komfort.

Sie beugt Beeinträchtigungen und Langzeitschäden an Handgelenk, Schulter und Nacken vor und ist mit ihrer mehrfarbigen Beleuchtung ein Highlight auf jedem Schreibtisch.

Kabellose Verbindung für höchste Flexibilität

Mit der PIAVO PRO geht die Arbeit am Computer leicht von der Hand. Die ergonomische, vertikale Form der Maus fördert eine natürliche Haltung der Hand und beugt Beeinträchtigungen und Langzeitschäden an Handgelenk, Schulter sowie Nacken vor. Zudem punktet die Maus mit ihren funktionellen Eigenschaften. Ob am Schreibtisch oder an einem anderen Ort im Raum – dank der kabellosen Verbindung mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern ist höchste Flexibilität beim Arbeiten gewährleistet. Daneben stellen der wiederaufladbare 500 mAh starke Lithium-Ionen-Akku und der intelligente Stromsparmodus eine dauerhaft starke Leistung sicher. Um die Sensorauflösung nach Belieben zu variieren, verfügt die Maus über einen dpi-Schalter. Für gute Laune am Arbeitsplatz sorgt die mehrfarbige Beleuchtung der PIAVO PRO.

Gutes tun mit dem TERRA WWF Mousepad Delfine

Als abwechslungsreiche Unterlage für die Maus bietet sich das TERRA WWF Mousepad mit Delfinmotiv an. Mit dem Kauf des Mauspads wird der World Wide Fund For Nature (WWF) unterstützt, der sich weltweit für den Schutz bedrohter Tierarten einsetzt. 50 Cent des Kaufpreises gehen an den WWF. Das Mauspad ist robust, rutschfest und umweltfreundlich aus recyceltem Material hergestellt. Die strapazierfähige Oberfläche eignet sich optimal für alle Mäuse mit optischem oder Laser-Sensor.

Verfügbarkeit

Die PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Mouse – wireless, rubber-black ist ab sofort für 34,99 € (UVP) erhältlich.

Das TERRA WWF Mousepad Delfine ist ab sofort für 6,99 € (UVP) erhältlich.

Technische Details:

PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Mouse – wireless

Kabellose Maus mit 5 Tasten + dpi-Schalter

Ergonomische, vertikale Form

Beleuchtung: 8 Beleuchtungsmodi

Optischer Sensor mit einstellbarer Auflösung: 1.200 / 2.400 / 3.200 dpi (interpoliert)

Intelligenter Stromsparmodus

Gummierte Oberfläche für verbesserten Halt und angenehme Haptik

Reichweite: bis zu 10 m

Batterie: 500 mAh Lithium-Ionen mit NTC

Aufladung: USB-C / USB-A Ladekabel

Verbindung: USB-A-Empfänger

Abmessungen: 120 × 76 × 72 mm (L × B × H)

Gewicht: 106 g (ohne Ladekabel)

TERRA WWF Mousepad Delfine