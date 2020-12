PlayStation Now-Spiele im Dezember

PlayStations Spiele-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Wreckfest: Drive Hard. Die Last., Stranded Deep, The Surge 2, Darksiders III und Broforce im Dezember viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im November bereicherten die Videospiel-Perlen Injustice 2, F1 2020, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia und Monster Jam Steel Titans die Bibliothek von PlayStation Now.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Genre: Action, Rollenspiel

Entwickler: Guerrilla Games

Erscheinungsdatum: 2017

In Horizon Zero Dawn Complete Edition erleben Spieler die komplette legendäre Reise von Aloy vom Stamm der Nora und enthüllen die Geheimnisse einer Welt, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Als Ausgestoßene ihres Stammes kämpft die junge Jägerin darum, ihre Vergangenheit zu enthüllen, ihre Bestimmung zu finden und eine verhängnisvolle Gefahr aufzuhalten, welche die Zukunft bedroht.

Horizon Zero Dawn ist ein vielfach ausgezeichnetes Open-World-Action-Rollenspiel. Die Complete Edition enthält zusätzlich die Erweiterung The Frozen Wilds, die neue Umgebungen, Fertigkeiten, Waffen und Maschinen mit sich bringt.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Genre: Rennspiel, Simulation, Sport

Entwickler: Bugbear Entertainment

Erscheinungsdatum: 2019

Auf dem Autospielplatz in Wreckfest: Drive Hard. Die Last. erwarten Spieler spannende Kopf-an-Kopf-Rennen und epische Crashes. In den Herausforderungs- und Mehrspielermodi können Rennfahrer ihr Können unter Beweis stellen und ihre Wagen mit Karosseriepanzerungen verbessern.

Stranded Deep

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Beam Team Games

Erscheinungsdatum: 2020

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz im Pazifik werden die Überlebensfähigkeiten der Spieler in Stranded Deep auf die Probe gestellt. Weiträumige Landschaften über und unter dem Meer müssen erkundet werden, um Materialien für Werkzeuge, Waffen und eine Unterkunft zu finden. Hitze, Hunger, Durst und gefährlichen Meereskreaturen dürfen dabei nicht außer Achte gelassen werden.

The Surge 2

Genre: Action, Rollenspiel

Entwickler: Deck 13

Erscheinungsdatum: 2019

Auf dem Weg nach Jericho City stürzt das Flugzeug des Spielers in The Surge 2 aufgrund eines rätselhaften Sturms ab. Gepanzerte Soldaten setzen das Kriegsrecht durch, Roboter laufen Amok und ein düsterer, ständig wachsender Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen. In gnadenlosen Kämpfen treten Spieler gegen schreckliche Gegner an, denen die Gliedmaßen abgetrennt werden müssen, um ihnen ihre wertvolle Ausrüstung abzunehmen. Mit einem größeren Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen kann der Charakter aufgerüstet werden, um sich einer Welt voller Herausforderungen zu stellen.

Darksiders III

Genre: Action, Rollenspiel

Entwickler: Gunfire Games

Erscheinungsdatum: 2018

Die Welt von Darksiders III steht nach einer verheerenden Apokalypse in Trümmern. Die Spieler schlüpfen in diesem epischen Hack’n’Slash-Action-Adventure in die Rolle von Fury, einer der apokalyptischen Reiter, deren Aufgabe die Suche nach den sieben Todsünden ist.

Broforce

Genre: Action

Entwickler: Free Lives

Erscheinungsdatum: 2016

Wenn das Böse die Welt bedroht, wendet sich diese an Broforce – eine unterfinanzierte, übermächtige paramilitärische Organisation, die ausnahmslos mit übertriebener Kraft auftritt. Spieler kämpfen alleine oder online mit vier anderen Spielern und machen alles dem Erdboden gleich, was der Freiheit im Wege steht.