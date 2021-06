PlayStation Plus-Titel im Juli 2021

Call of Duty: Black Ops 4

Genre: Shooter

Plattform: PS4

Release: 2018

Entwickler: Treyarch

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro bzw. 69,90 CHF

Verfügbarkeit: 6. Juli 2021 bis 2. August 2021

Der First-Person-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 bietet Spielern realistische und flüssige Mehrspieler-Kämpfe und ein großes Zombies-Paket mit drei vollwertigen Untoten-Abenteuern. Mit dem neuen Modus Blackout wird das Black Ops-Universum zu einem gewaltigen Battle Royale auf einer gigantischen Karte, in der Spieler einzigartige Kämpfe, Charaktere, Orte und Waffen aus der Geschichte von Black Ops in einem abgefahrenen Kampferlebnis erwarten.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

WWE 2K Battlegrounds

Genre: Sport

Plattform: PS4

Release: 2020

Entwickler: Saber Interactive

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro bzw. 47,90 CHF

Verfügbarkeit: 6. Juli 2021 bis 2. August 2021

In WWE 2K Battlegrounds kämpfen WWE-Superstars und -Legenden weltweit in interaktiven Umgebungen. Spieler können sich mit Spezialfähigkeiten und Power-ups in Matchtypen wie Steel Cage, Royal Rumble, Online- und Offline-Multiplayer und vielen mehr austoben. Die Suche nach den nächsten WWE-Superstars findet im neuen Storymodus mit Paul Heyman und Stone Cold Steve Austin statt. Spieler haben zudem die Möglichkeit, eigene Originalcharaktere und -Battlegrounds mit verschiedenen Optionen zu erstellen, anzupassen und zu bearbeiten.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

A Plague Tale: Innocence

Genre: Action, Adventure

Plattform: PS5

Release: 2021

Entwickler: Asobo Studio

Verfügbarkeit: 6. Juli 2021 bis 2. August 2021

In A Plague Tale: Innocence folgen Spieler den Spuren der jungen Amicia und ihres kleinen Bruders Hugo auf ihrer erschütternden Reise durch die dunkelste Zeit in der Geschichte Europas. Verfolgt von der Inquisition und umgeben von erbarmungslosen Rattenschwärmen, müssen Amicia und Hugo lernen, sich gegenseitig zu verstehen und zu vertrauen. Allen Widrigkeiten zum Trotz kämpfen sie in dieser erbarmungslosen Welt ums nackte Überleben.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.