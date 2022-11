Podcast-Prequel zu The Callisto Protocol: Helix Station

Striking Distance Studios, ein Studio von KRAFTON Inc., hat die Veröffentlichung von Helix Station angekündigt, einem sechsteiligen Sci-Fi-Horror-Podcast als Vorgeschichte zum Videospiel The Callisto Protocol.

Der englischsprachige Podcast mit der Emmy-nominierten Schauspielerin Gwendoline Christie in der Hauptrolle führt die Fans tief in die Welt des Black Iron Prison und der United Jupiter Company, bevor das Spiel am 2. Dezember 2022 weltweit für PC und Konsolen erscheint.

Die ersten beiden Episoden von Helix Station sind ab sofort verfügbar, neue Episoden werden im November wöchentlich überall dort veröffentlicht, wo Podcasts verfügbar sind.

Einen Trailer zu Helix Station gibt es hier: https://the-callisto-protocol-helix-station.simplecast.com/

Von den Schöpfern von Dead Space und mit Josh Duhamel als Raumschiffpilot Jacob Lee in der Hauptrolle ist The Callisto Protocol ein handlungsorientiertes Survival-Horrorspiel, das am 2. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Weitere Informationen zu The Callisto Protocol gibt es auf der offiziellen Webseite.