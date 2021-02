Premiere für Red Bull pLANet Oneline

Am 13. Februar 2021 findet die erste Online-Ausgabe eines außergewöhnlichen Online-Gaming-Events Österreichs statt. Das weltweit einzigartige Red Bull pLANet Oneline RoundUp verspricht Spannung pur für alle Gamer und Organisationen Österreichs.

Herausfordernde Zeiten benötigen innovative Lösungen. Red Bull pLANet one goes online – und mit der Premiere von Red Bull pLANet Oneline wird eine neue Ära eingeläutet. Die internationale Gaming- & eSports-Szene blickt nach Österreich, um die Premiere des einzigartigen RoundUp-Turnierformats als weltweit erstes Event mit Online Battle Pass zu erleben.

7 Spiele, 12 Stunden, 1 Battle Pass: Die Anmeldung für die 250 exklusiven Slots bei der ultimativen eSports und Gaming Experience ist ab sofort möglich!

Red Bull pLANet Oneline RoundUp

Das innovative RoundUp-Turnier-Konzept war das Gesprächsthema 2019. Die Teilnehmer waren richtig heiß auf den damals brandneuen Battle Pass und haben vom ersten Tag an richtig Gas gegeben, um die attraktiven Preise pro Level einzuheimsen. 2021 wird alles noch besser, noch cooler und eine Challenge, die man so noch nicht erlebt hat. Das jetzt für das reine Online-Gaming optimierte Red Bull pLANet Oneline RoundUp ist in dieser Form ein weltweit einzigartiges Online-Gaming-Event und verspricht für 2021 noch mehr Spannung. Zudem lässt auch die Spielauswahl keine Wünsche offen und umfasst die attraktivsten Titel am Markt.