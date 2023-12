Prince of Persia: The Lost Crown ab 11. Januar testen

Ubisoft kündigte im Zuge der Game Awards eine kostenlose Demo von Prince of Persia: The Lost Crown an, die ab dem 11. Januar erhältlich sein wird.

Ebenfalls erstmals präsentiert wurde der Storytrailer zum Spiel, der auf die Geschehnisse des Spiels einstimmt.

Die Demo-Version wird digital auf Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie auf Windows PC über den Epic Games Store oder den Ubisoft Store erhältlich sein.

Inspiriert vom Metroidvania-Genre erlaubt Prince of Persia: The Lost Crown den Spielenden die liebevoll gestaltete Welt in ihrem eigenen Tempo zu erforschen. Von der majestätischen Zitadelle der Weisheit bis zu den farbenfrohen Hyrkanischen Wäldern gibt es eine große Auswahl an Umgebungen zu entdecken, die von der Persischen Mythologie inspiriert wurden. Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024 für Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Spieler:innen können auch Ubisoft+ auf PC, Xbox oder Amazon Luna abonnieren.

Die neuesten Nachrichten zu Prince of Persia: The Lost Crown gibt es unter https://princeofpersia.com.