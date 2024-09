PUBG MOBILE Esports kündigt Partnerschaft mit Guild Esports an

PUBG MOBILE gibt die Partnerschaft mit Guild Esports, einer professionellen Esports-Organisation im Besitz von David Beckham, bekannt. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da sie zwei große Player aus der Welt des Sports und der Games vereint.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Team von Guild Esports, das in seiner kurzen Zeit als Esports-Organisation bereits viele Erfolge erzielt hat, an vier großen kommenden PUBG MOBILE Esports-Turnieren teilnehmen:

2024 PMSL EMEA Herbst (16. September – 06. Oktober 2024)

2024 PMGC Finals (06. – 08. Dezember 2024)

2025 PMSL EMEA (Frühling 2025)

2025 PMSL EMEA (Herbst 2025)

Die kommenden Turniere werden Top-Spieler:innen und Teams aus der ganzen Welt zusammenbringen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PUBG MOBILE, einem führenden Titel, der uns neue Möglichkeiten eröffnet, unsere Marke in Westeuropa auszubauen und in den sich schnell entwickelnden Mobile-Gaming-Sektor zu expandieren. Der Esports World Cup (EWC) hat gezeigt, dass das Mobile-Gaming zu einem wichtigen Thema in der Branche wird und wir wollen an der Spitze dieser Bewegung stehen und direkt mit den Gaming-Fans in Kontakt treten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, an diesem Wachstum in Westeuropa teilzuhaben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PUBG MOBILE, um den Fans in Großbritannien, Westeuropa und weltweit neue Erlebnisse zu bieten“, sagt Jasmine Skee, CEO von Guild Esports.

Guild Esports hat sich in der Welt des Esports schnell einen Namen gemacht und verfügt über eine Reihe von talentierten Spieler:innen. Das Team ist dafür bekannt, Grenzen zu verschieben und in allen Wettbewerben neue Standards zu setzen.

Diese Partnerschaft soll beide Marken aufwerten und möchte den Fans spannende Spiele und unvergessliche Momente bei hochkarätigen Turnieren bieten.

Übersicht des Kaders

Wagner CLEMENTE DA SILVA „Wagner“ – Teamkapitän / In-Game-Leader (IGL) – Wagner, ein 18-jähriges italienisch-brasilianisches Talent, das in Frankreich lebt, hatte mit gerade einmal 17 Jahren ein bemerkenswertes Debüt als Fragger beim PMPL Europe. In letzter Zeit hat Wagner die Rolle des Anführers im Spiel übernommen und wählt hier einen aggressiven Spielstil, der ihn in den Vordergrund rückt und gleichzeitig Chancen für seine Teamkameraden schafft. Sein kometenhafter Aufstieg wurde mit einem 4. Platz in der MVP-Wertung bei der PMSLQ gekrönt, was beweist, dass er sowohl als Anführer als auch als entscheidender Spieler brilliert.

Tickets für die PMGC-Finals können hier gekauft werden: https://www.universe.com/events/2024-pubg-mobile-global-championship-grand-finals-pmgc-tickets-YSR5XN

Die Organisation Guild Esports wird in den kommenden PUBG MOBILE Turnieren mit einem vielversprechenden Kader antreten und versuchen auch hier weitere Erfolge für sich zu verbuchen.