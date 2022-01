Rainbow Six Extraction im Test

Ein Spin-off von Rainbow Six Siege? Muss ich mir ansehen! Auch wenn es diesmal in eine ganz andere Richtung geht als im seit Jahren so erfolgreichen Multiplayer-Shooter. In Rainbox Six Extraction kämpft ihr nicht gegen ein anderes Team als Terroristen oder Sondereinsatzkommandos – sondern ihr kämpft in einem Team gegen einen Parasiten, der die Welt bedroht.

Nicht PvP steht im Mittelpunkt, sondern gemeinsames Vorgehen gegen einen tödlichen Feind. Ihr spielt das Game am besten zu Dritt, wobei es aber auch möglich ist, alleine zu zocken. So wirklich Spaß macht es aber vor allem mit Freunden. Rainbow Six Extraction ist ein Koop-Shooter, ganz in der Tradition von Spielen wie Left 4 Dead und seinen unzähligen Nachahmern.