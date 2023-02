Ravenswatch zeigt spielbare Charaktere in erstem Gameplay-Trailer

Passtech Games und NACON veröffentlichen heute einen ersten Gameplay-Trailer zu Ravenswatch.

Das kooperative Roguelite kann gemeinsam mit bis zu vier Personen gespielt werden und ist von berühmten Sagen und Legenden aus aller Welt inspiriert. Es wurde von dem Studio hinter Curse of the Dead Gods entwickelt und wird am 6. April 2023 im Early Access auf Steam veröffentlicht. Im Jahr 2024 wird das Spiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.

In Ravenswatch vereinen sich heldenhafte Figuren alter Volksmärchen und Legenden, um den Horden von Alpträumen entgegenzutreten, die die Welt von Reverie verderben und zerstören.

Basierend auf dem Märchen von Rotkäppchen macht Scarlet in Ravenswatch kurzen Prozess mit dem großen bösen Wolf. Wie alle, die an Lykanthropie leiden, verwandelt sie sich entsprechend dem Tag-Nacht-Zyklus und ändert dementsprechend ihre Fähigkeiten. Tagsüber schwingt sie geschickt zwei Dolche, während sie nachts ihre Brutalität und ihren Blutdurst zum Vorschein bringt.

Franz ist der Rattenfänger von Hameln. Er benutzt sein von Alpträumen verdorbenes Instrument, um einen Rattenschwarm zu kontrollieren. Mit seinen verheerenden Melodien kann er Feinde aus der Ferne schwächen, während er sich selbst aus der Schusslinie hält.

Der berühmte Gotenkönig Beowulf ging mit einem Babydrachen eine Verbindung ein, um sein Volk vor den Alpträumen retten zu können. Er ist mit einem schweren Zweihandschwert bewaffnet und kann seinen fliegenden Begleiter beschwören, um seine Angriffe zu verstärken und die feindlichen Horden abzuwehren.

In Anlehnung an das Märchen von der Schneekönigin hat Nyss ihre Heilkräfte an die Alpträume verloren. Sie nutzt ihre neuen tödlichen Kräfte, um frei über das Schlachtfeld zu gleiten, Feinde zu verlangsamen und sie mit Eisstacheln zu bekämpfen.

Aladin ist der bekannte Held aus Tausendundeiner Nacht. Die Alpträume haben die Wunderlampe verdorben und halten seine Frau darin gefangen. Um den Fluch zu brechen, greift er zu den Waffen und fungiert als flinker Nahkämpfer, der den Ausgang eines Kampfes durch die Äußerung eines Wunsches nach Reichtum, Leben oder Tod beeinflussen kann.

Melusine ist von Sirenenlegenden inspiriert und dafür berüchtigt, viele Menschen ertränkt zu haben. Gerade als sie sich in einen verliebt, erscheinen aber die Alpträume. Auf der Flucht stellt sie fest, dass sie das Kind ihres Geliebten in sich trägt und schwört, alles zu tun, um ihr Baby zu retten. Melusine verfügt über eine zerstörerische magische Kugel, die sie an jeden beliebigen Ort führen kann. Sie kämpft aus der Ferne und kann in den Boden eintauchen, um Feinden zu entkommen.

Zum Start des Early Access am 6. April 2023 wird Ravenswatch diese sechs spielbaren Charaktere enthalten, mit denen das erste Kapitel des Spiels erlebt werden kann. Zum Start im Jahr 2024 wird das Spiel insgesamt 10 Charaktere und drei Kapitel bieten.

Zusammenfassung der Features von Ravenswatch:

Ein Roguelite, das allein oder im Koop mit bis zu vier anderen gespielt werden kann

Von düsteren Comics inspiriertes Grafikdesign und mitreißende Musik

Prozedural generierte Umgebungen und Metaprogression für erhöhten Wiederspielwert

Zahlreiche Synergien zwischen den verschiedenen Helden durch das Party-System

Upgrades und ein umfangreiches Bestiarium an Gegnern

Ein komplettes RPG-Erlebnis mit Quests, Missionen, Bossen, Dungeons und Beute, um die Charaktere zu verbessern und die Albträume zu schwächen.

Ravenswatch wird 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein.