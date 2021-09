Razer Basilisk V3 im Test

Die Hardware

Optisch hat sich wenig getan. Abgesehen von neuen Oberflächen, die nun jenen des kabellosen Top-Modells von Razer, der Basilisk Ultimate, entsprechen, ist die Grundform eigentlich gleich geblieben. Wir haben es also mit einer Rechtshänder-Maus mit leichten Wölbungen auf den Maustasten zu tun, die somit wohl am besten mit Claw- oder Palmgriff funktioniert (ich persönlich bin übrigens „Palmer“). Handballen-Auflage und Tasten sind dabei aus aufgerautem Kunststoff, während die Daumenauflage gummiert und mit kleinen Noppen versehen ist. Dazwischen teilt ein hochglanz-schwarzes Hartplastik-Band die Maus und sorgt vor allem optisch für das gewisse Etwas. Prinzipiell liegt die Basilisk V3 somit unverändert gut in der Hand. Auch Materialanmutung und Verarbeitungsqualität geben Razer-typisch keinen Anlass zum Nase-rümpfen. Sie wirkt in jeder Lebenslage stabil und hochwertig. Der Haken an dieser Geschichte ist aber, dass das wohl auch daran liegt, dass sie im Vergleich zu ihrer Vorgängerin schwerer wurde: sie bringt nun 101 statt zuvor 92 g auf die Waage (jeweils ohne Kabel, versteht sich).

Der Grund dafür liegt wiederum mit hoher Wahrscheinlichkeit am neuen Mausrad, vulgo „HyperScroll Tilt Scroll Wheel“. Dieses kann nach wie vor auch durch Kippen Klicks nach Links und Rechts durchführen, hat nun aber in Sachen Funktionsumfang zu Logitech aufgeschlossen. Deren Killer-Feature in dieser Richtung war nämlich, dass man „on the fly“ zwischen Rastenwiderstand und „freiem Drehen“ umschalten konnte. Das geht bei Razer jetzt auch. Je nach Setting kann das Mausrad also klassisch, ohne jeden Widerstand oder eben im „Smart Reel Mode“ betrieben werden. Heißt: Im regulären Betrieb hat mal ganz normalen, taktiken Widerstand, dreht man allerdings mit ordentlich Schwung am Rad schaltet es automatisch in den „free-spin cycling mode“ und ermöglicht so vor allem abseits des Spielens nützliches, sehr flottes Scrollen durch lange Dokumente … zum Beispiel AGBs in Games, die man bis zum Ende scrollen muss, aber – seien wir uns ehrlich – doch eh niemand liest. Aber ich schweife ab.

Ich persönlich kenne und liebe dieses Feature schon von meiner alten Alltags-Maus, der Logitech MX Master 2S und fühlte mich dementsprechend blitzschnell pudelwohl damit. Und nein: In meinen Augen merkt man die hinzugekommenen 9 Gramm nicht. Zumal die (übrigens 100% PTFE-freien) Gleitfüße auf meinen getesteten Mousepads (Stoff, Kunststoff und der lackierten Tischplatte selbst, jederzeit einen tollen Job gemacht haben. Ebenso übrigens wie der bekannte, optische Razer Focus+ Sensor, der es hier nun auf eine maximale Auflösung von 26.000 statt zuvor 20.000 DPI bringt. Die anderen Eckdaten, wie die bis zu 650 IPS und 50 G maximale Beschleunigung blieben gleich.