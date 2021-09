Razer Huntsman V2, die weltweit schnellste Tastatur?

Razer hat jetzt das Huntsman V2 Line-up vorgestellt, das zahlreiche Upgrades und Verbesserungen bietet. Das Ergebnis sind die weltweit schnellsten und fortschrittlichsten optischen Tastaturen. Zu den neuen Features zählen die optischen Switches der 2. Generation von Razer, die Razer 8k HyperPolling-Technologie und Doubleshot PBT Keycaps. Abgerundet wird die Huntsman V2 mit einer verbesserten Geräuschkulisse beim Drücken der Tasten.

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2018 haben die Tastaturen der Huntsman-Familie immer weiter an Popularität gewonnen, sind mittlerweile die meistverkauften Gaming-Tastauren in den Vereinigten Staaten und setzen immer wieder neue Maßstäbe bei innovativen, schnellen Gaming-Tastaturen. Die neue Huntsman V2-Reihe führt diese Ära mit zahlreichen Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Ergonomie und Akustik fort.

2. Generation der optischen Switches

Die Huntsman V2 ist ausgestattet mit der 2. Generation der linearen optischen Switches von Razer, die auf Basis des Spieler-Feedbacks optimiert wurden. Herzstück der Verbesserungen ist der Silikon-Geräuschdämpfer, der das „Klacken“ beim Drücken der Tasten am tiefsten Punkt reduziert und so die Tipperfahrung verbessert. Die Switches haben zudem mehr Schmiermittel und Stabilisatoren, um noch weichere Tastenanschläge bei leiseren Geräuschen zu ermöglichen.

Die 2. Generation der linearen optischen Switches von Razer nutzen einen Infrarotlichtstrahl, um das Switch-Signal auszulösen. Das vermeidet die Entprell-Verzögerung (Debounce-Delay). Die Verzögerung wird üblicherweise in Tastaturen mit mechanischen Switches genutzt, um sicherzustellen, dass bei der Tasteneingabe ein Signal gesendet wird, sobald der Schalter den Kontakt erreicht. Da es bei der Huntsman V2 keine Entprell-Verzögerung gibt, profitiert die 2. Generation der linearen optischen Switches von Razer von der Razer HyperPolling-Technologie, um eine Abtastrate von 8.000 Hz anstatt der üblichen 1.000 Hz zu erreichen. Dank dieser beiden schnellen und leistungsstarken Technologien arbeitet die Huntsman V2 mit nahezu keiner Latenz und wird so zur weltweit schnellsten Gaming-Tastatur.

Upgrades, Upgrades, Upgrades

Auf Basis des Feedbacks der Community und von professionellen E-Sportlern wurde die Huntsman V2 in weiteren Bereichen verbessert. Die Doubleshot PBT Keycaps sorgen für eine längere Haltbarkeit und weniger Verschleiß. Dank des zweistufigen Spritzgussverfahrens im Herstellungsprozess der Keycaps gibt es selbst nach Hunderten von Spielstunden keine verblassenden Beschriftungen, während das texturierte Finish für einen sicheren Fingergrip sorgt.

Um die Akustik der Tastatur zu verbessern, wurden eine Reihe von Geräuschdämpfer-Lösungen am Gehäuse vorgenommen, um das typische „Ping“ und die gedämpften Geräusche zu verhindern, wenn Tasten den unteren Sohlenbereich berühren und verlassen. Ein robustes mattes Aluminium-Gehäuse auf der Tastatur liefert die nötige Stabilität, selbst wenn die Tasten häufig hintereinander gedrückt werden. Die geformte, ergonomische Handballenablage passt perfekt zur Front der Huntsman V2 und bietet zusätzliche Unterstützung und Druckentlastung in langen Sessions.

Die Huntsman V2 ist ausgestattet mit einem multifunktionalen digitalen Rad und vier dedizierten, anpassbaren Mediatasten für weitere Nutzungsmöglichkeiten abseits vom Gaming. Vollständig individualisierbar via Razer Synapse 3, bietet die Huntsman V2 sieben voreingestellte Razer Chroma-Beleuchtungseffekte mit 16,8 Millionen Farboptionen. Auf dem hybriden On-Board-Speicher lassen sich Einstellungen, Makros und Farbeffekte sichern, um sie überall und jederzeit abzurufen – sogar ohne Zugriff auf den Cloud-Speicher.

Die Huntsman V2 Tenkeyless

Außerdem kündigt Razer heute die Huntsman V2 Tenkeyless an, den kleineren Bruder der Huntsman V2. Viele Features der Huntsman V2 sind auch in der TKL-Version zu finden. Bei der Huntsman V2 Tenkeyless weichen der Ziffernblock, das digitale Rad und die Mediatasten zugunsten der Mobilität, bietet aber die neuen Features und Verbesserungen, wie die neuen linearen optischen Switches der 2. Generation, die Razer HyperPolling-Technologie für eine Abtastung von echten 8.000 Hz, Doubleshot PBT Keycaps, Geräuschdämpfer-Optimierungen und die ergonomische Handballenablage. Die Huntsman V2 Tenkeyless hat ein abnehmbares USB-C-Kabel zum leichten Transport unterwegs, ist kompatibel mit Razer Synapse 3 für bis zu 16.8 Millionen Farboptionen und hat den On-Board-Hybrid-Speicher für Makros und das Speichern der Einstellungen.

ÜBER DIE RAZER HUNTSMAN V2

Optische Switches von Razer™

Lebensspanne von 100 Millionen Tastenanschlägen

Razer™ HyperPolling Technologie mit bis zu echter 8.000 Hz Polling Rate (Abtastrate)

Multifunktionaler digitaler Drehregler mit 4 Mediatasten

Individualisierbare Razer Chroma™ RGB-Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

Razer Doubleshot PBT Keycaps

Weiche Handballenablage aus Kunstleder

Hybrider On-Board-Speicher – bis zu 5 Tasten-Profile

Voll programmierbare Tasten mit On-the-fly-Makro-Programmierung

N-Key Roll-Over mit Anti-Ghosting

Gaming-Modus

Geflochtenes USB-C-Kabel

Matte Aluminium-Oberfläche

Weitere Informationen: Produktseite

ÜBER DIE RAZER HUNTSMAN V2 TKL

Optische Switches von Razer™

Lebensspanne von 100 Millionen Tastenanschlägen

Razer™ HyperPolling Technologie mit bis zu echter 8.000 Hz Polling Rate (Abtastrate)

Individualisierbare Razer Chroma™ RGB-Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

Razer Doubleshot PBT Keycaps

Weiche Handballenablage aus Kunstleder

Hybrider On-Board-Speicher – bis zu 5 Tasten-Profile

Voll programmierbare Tasten mit On-the-fly-Makro-Programmierung

N-Key Roll-Over mit Anti-Ghosting

Gaming-Modus

Geflochtenes, abnehmbares USB-C-Kabel

Matte Aluminium-Oberfläche

Weitere Informationen: Produktseite

Preis & Verfügbarkeit

Razer Huntsman V2:

199,99 Euro (UVP) – Clicky Purple Switch

209,99 Euro (UVP) – Linear Red Switch

Razer.com und autorisierte Händler: ab sofort

Razer Huntsman V2 Tenkeyless:

159,99 Euro (UVP) – Clicky Purple Switch

169,99 Euro (UVP) – Linear Red Switch

Razer.com und autorisierte Händler: ab sofort