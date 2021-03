Red Dead Online – 2x-Belohnungen mit Most Wanted

Red Dead Online: Most Wanted (Hardcore)

Die präsentierte Serie der Woche ist eine Hardcore-Variante von Most Wanted und die Regeln sind einfach. Das Motto lautet „Töten oder getötet werden“, aber je weiter ihr in der Rangliste aufsteigt, desto wertvoller wird eure Haut für eure Gegner. Erledigt die besten Spieler, um euch ganz an die Spitze zu kämpfen. Aber ganz gleich, ob ihr am Ende als Sieger dasteht oder nicht – die präsentierte Serie beschert allen Teilnehmern bis zum 8. März doppelte RDO$ & XP.

Belohnungen und Boni für Sammler

Scharfsichtige Sammler sollten in dieser Woche besondere Aufmerksamkeit walten lassen: Für jedes Sammlerstück (mit Ausnahme des Kondor-Eis), das im Free Roam entdeckt wird, gibt es die doppelte Menge an Rollen-XP. Alle Free Roam Events für Sammler belohnen euch mit 50% mehr RDO$ sowie mit Boosts für XP und Rollen-XP.

Zusätzlich zu den üblichen Belohnungen erhaltet ihr ein Angebot für 30% auf einen beliebigen Sammlergegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“, wenn ihr die tiefblaue Sammlung komplettiert und das Tullimonstrum-Fossil, das Kopffüßerfossil und den Steinbarsch bei Madam Nazar abliefert.

Keine Rangbeschränkungen für Hehlerwaffen & kostenlose Schnellreisen

Die Hehler in den Staaten verzichten auf Rangbeschränkungen für alle Waffen in ihrem Sortiment: Wurfmesser, Schlachterbeile, Dynamit, Brandsätze, Kriegsbeile, Macheten und Tomahawks. Wonach auch immer euch der Sinn steht: Achtet darauf, dass es möglichst tödlich ist.

Rangbeschränkungen für alle Broschüren bis Rang 50 entfallen in den nächsten sieben Tagen ebenfalls.

Zu guter Letzt sind Schnellreisen die ganze Woche über kostenlos. Worauf wartet ihr noch? Lasst euch treiben!