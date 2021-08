Red Solstice 2: Survivors erhält kostenlose Terminator-Klasse

Terminator-Klasse im Überblick

Die Terminator-Klasse beherrscht neue, einzigartige Fähigkeiten und wurde entwickelt, um die tödlichen Herausforderungen in allen Kampfsituationen zu überleben. Die Anzug-spezifischen Fähigkeiten der Terminator-Klasse laden sich je nach Einstellung entweder konstant oder mit jedem erfolgreichen Abschuss auf. Diese zusätzliche Ladung konzentriert sich dann in den speziellen Terminator-Fähigkeiten, um so erheblich mehr Schaden zu verursachen.

Fans der Serie können sich auf anhaltende Unterstützung von Red Solstice 2: Survivors freuen. Im dritten Quartal des Jahres 2021 kommt das Höllenfeuer-Klassen-Update, im vierten Quartal folgt der “Howell-Barrex Inc.”-DLC, mit dem spielbare Exoskelette sowie die mit Spannung erwartete Techniker-Klasse eingeführt werden. Auch 2022 wird mit Action vollgepackt sein, unter anderem durch drei umfangreiche DLCs im Laufe des Jahres. Der “Condatis Group”-DLC bietet die Hellseher-Klasse, der “Insurgents”-DLC enthält modifizierbare Waffen und der “M.E.R.C.S.”-DLC dreht sich um Fahrzeuge. Neben anderen Dingen enthalten alle vier DLCs eigene Kampagnen-Storys und Technik-Bäume.

Mehr Details zu den jeweiligen Inhalten und Preisen werden bekannt gegeben, wenn die Veröffentlichung näher rückt.