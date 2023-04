Resident Evil 4 Remake im Test

Wir sind doch ein Team oder?

So aber nun mal zu unserer eigentlichen Mission und somit leider auch zu einer der meistgehassten NPCs aller Zeiten. Ashley aka Baby Eagle. Ich mach’s hier jetzt echt kurz Leute. Nervt Ashley immer noch so sehr wie damals? Nein! Also nicht direkt. Klar sie könnte mehr helfen und uns zum Beispiel mal ein Heilkraut zuwerfen so wie Luis das mit Munition macht. Auch irgendwo verstecken können wir Ashley nicht mehr bzw. kaum mal. Die Optionen beschränken sich auf größeren Abstand halten oder sie anzuweisen nah bei uns zu bleiben damit die Arme nicht in jeden Las Plagas verseuchten Sektenanhänger hineinläuft. Wieso sie mich aber nicht mehr so nervt, ist schnell erklärt. Sie ist mir in den Cutscenes einfach ans Herz gewachsen. Sie ist eben keine Supersoldatin wie wir. Durch die neuen und wirklich sehr gut vertonten Zwischensequenzen wirken generell alle Charaktere einfach menschlicher als damals. Eine Analyse laut Sigmund Freud gibt’s hier aber dennoch nicht. Hier wurde sich streng an das Original gehalten und nur das Nötigste über die Figuren erzählt.

Was unsere Begleiter aber gemeinsam haben ist ihre anscheinend miserable Ausdauer. Also echt jetzt, die keuchen und schnaufen euch hier lautstark in den Nacken da würde man gerne mal alleine weitergehen. Leider ist der Sound so ein Thema für sich. Während Kämpfe und Umgebungsgeräusche sehr gut klingen machen mich andere Sounds echt fertig. Da wären zum einen die Gegner an sich. Es klingt als wären sie direkt neben uns, obwohl sie noch Meter entfernt sind. Das sorgt oft für Verwirrung und lässt uns Pirouetten drehen ohne sinnvolles Ergebnis. Zum anderen find ich es schade, dass man uns mit Musik immer vorwarnt, wenn Gegner in der Nähe sind. Geht das Orchester los, wissen wir, dass hier irgendwo jemand ist. Gibt’s keine Musik brauchen wir auch keine Sorge haben gleich in einen der Los Illuminatos zu laufen. Sehr schade, denn sobald man das durchblickt hat gibt es keinen Grund mehr Angst zu haben, solange die Musik aus ist. Diese Mechanik hätte man wirklich weglassen können.

Weggelassen wurde stattdessen manch anderes. Ein Boss-Kampf und der ein oder andere Abschnitt fehlen komplett. Wirklich auffallen wird das aber den wenigsten, denn das ganze fügt sich so nahtlos zusammen, dass ihr nie das Gefühl habt man würde euch hier etwas vorenthalten. Jeder Abschnitt ist wirklich super gelungen. Mein absolutes Lieblingskapitel war…naja, blaue Wobbel sag ich nur. Creepy AF!

Leute ich könnte noch stundenlang so weitermachen aber ich will euch echt nicht jede Überraschung nehmen. Genießt die Atmosphäre, die Boss-Kämpfe und das Gameplay. Besser habt ihr RE4 noch nie gespielt! Vielleicht hab ich nen Parasiten oder bin mit dem T-Virus infiziert aber ich bin so unglaublich verliebt in das Resident Evil 4 Remake wie auch schon in die beiden Remakes zuvor. Die gut 14 Stunden die ich für den ersten Durchlauf gebraucht habe, waren einfach nur ein Genuss. Das Jahr ist noch jung aber sollte das Remake zu Silent Hill 2 nicht noch dieses Jahr kommen ist die Sache für mich so gut wie klar. Die zwei oder drei kleinen Mankos des Games mindern die Gesamtqualität für mich keineswegs. Wie ein wundervolles Gemälde in einem nicht perfekten Rahmen bleibt das Kunstwerk an sich bestehen.