Retro-Touch für Freunde des Vintage

In der Computer- und Games-Industrie geht der aktuelle Trend zu immer realistischeren Spielumgebungen, die bereits sehr nahe an der realen Welt sind.

Chip-Hersteller wie Nvidia oder Radeon präsentieren jedes Jahr ihre neuste Generation an High-End-Grafikkarten, die in Verbindung mit den modernsten Hochleistungs-PCs beeindruckende VR-Welten kreieren. Der Spieler wird in eine andere Welt versetzt.

Aber nicht alle Spiele-Fans stehen auf High-Tech und KI. Die Schar der Nostalgiker wird immer größer. Sie begeben sich auf die Suche nach Spielen im authentischen Siebziger- oder Achtziger-Feeling und geraten beim Anblick eines verpixelten Pac-Man von 1980 ins Schwärmen. Daher wird es alle echten Vintage-Fans freuen: Retro Games Ltd. und PLAION kündigen THE400 Mini an, eine authentische Nachbildung des legendären Atari 400 in halber Originalgröße. Es versteht sich, dass einige besonders kultige Videospiele der Atari-Ära gleich mit an Bord sind. Es kann also sofort losgehen.

Das Spiel – eine lange Tradition

Zu allen Zeiten liebten die Menschen das Spiel. Von alters her galt es als beliebter Zeitvertreib im Alltag. Von Arm bis Reich vergnügten sich Menschen aller Länder und Klassen mit berühmten Brett- und Kartenspielen wie „Senet“ in Ägypten oder „Go“ in China. Als wohl erstes Glücksspiel ging „Mora“ im antiken Ägypten in die Geschichte ein. Es sollte allerdings noch lange Zeit dauern, etwa bis zum frühen 18. Jahrhundert, bis das Roulette und die Casinos Frankreich eroberten. Sie traten einen beispiellosen Siegeszug rund um die Welt an, der bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat.

Zu den berühmten Casinos in Monte Carlo, Las Vegas und Macau hat sich in den letzten zwanzig Jahren eine weitere Variante gesellt, die erst seit Erfindung des Internets möglich wurde: das Online Casino. Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist es möglich, von überall ohne limitierte Öffnungszeiten oder Warteschlangen Glücksspiele zu machen. Der Casino der Schweiz verfügt über eine schier unglaubliche Auswahl an Spielen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch Anfänger kommen dank Bonus und 30 Freispielen auf ihre Kosten.

Vom traditionellen, französischen Roulette über Klassiker wie Blackjack bis zu Fun-Games wie „Monster Superlanche“ oder „Sky Bounty“ – bei den Online-Casinos gibt es jeden Tag etwas Neues zu entdecken, Spaß und Spannung ist garantiert, um vom stressigen Alltag abzuschalten. Aber wie entstand das Online Glücksspiel? Voraussetzung war der free trade and prcoessing act im Jahre 1994 auf den Karibischen Inseln. Damit war gleichsam der rechtliche Rahmen für das Online Glücksspiel geschaffen. Ohne diese wäre das Online Gaming grenzüberschreitend in seiner heutigen Form nicht möglich.

Warum Spielen so wichtig ist

Davon abgesehen, dass Gaming ein netter Zeitvertreib ist, haben Psychologen die Bedeutung und Wirkung des Spiels auf Personen untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass besonders für Kinder das Spiel eine Schlüsselrolle in ihrer Entwicklung einnimmt. „Das Spiel ist der Nährboden für alle bedeutsamen Entwicklungsvorgänge“, stellt Prof. Dr. Armin Krenz, Professor für Entwicklungspsychologie und Elementarpädagogik, fest. Aber auch im Erwachsenenalter fördert Spielen die Kreativität und die soziale Kompetenz. Das liegt daran, weil beim Spielen negativer Stress und Verspannungen relativ einfach abgebaut werden. Gute Gründe also, sich ohne schlechtes Gewissen dem Spielen zu widmen.