Riot Forge kündigt The Mageseeker: A League of Legends Story an

Riot Forge enthüllt The Mageseeker: A League of Legends Story, ein düsteres 2D-Pixel-Actionrollenspiel im Indie-Stil, in dem Spieler*innen eine Armee aus flüchtigen Magiern aufstellen und eine Revolution anführen.

The Mageseeker: A League of Legends Story ist ab Frühjahr 2023 für PC und Konsole erhältlich.

Entwickelt wurde The Mageseeker von Digital Sun, den Machern von Moonlighter. The Mageseeker ist ein düsteres 2D-Pixel-Action-RPG, das in Demacia spielt, einem mächtigen Königreich in der Welt von Runeterra, das versucht, in seinen Augen verbotene Magie einzuschränken, während jene, die für die Ordnung sorgen, selbst Magie einsetzen. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Sylas, einem entflohenen Magier, dessen Suche nach Rache den trügerischen Frieden Demacias erschüttern wird – ein Frieden, der auf dem Blut und Schweiß von Magiern beruht. The Mageseeker bietet ein actionreiches Fantasy-Spielerlebnis für alle, die eine Geschichte von Macht, Identität und Gerechtigkeit suchen.

Riot Forge verkündet außerdem neue Details zu verschiedenen kommenden Veröffentlichungen:

ONVERGENCE: A League of Legends Story, ein 2D-Action-Plattformer für Einzelspieler mit Zeitkontrolle von Double Stallion Games, erscheint im Sommer 2023.

Story, ein 2D-Action-Plattformer für Einzelspieler mit Zeitkontrolle von Double Stallion Games, erscheint im Sommer 2023. Song Of Nunu: A League of Legends Story von Tequila Works erscheint im Herbst 2023. Dieses herzerwärmende Singleplayer-Actionadventure handelt von den beliebten Champions Nunu und Willump, die sich auf eine epische Reise begeben, um Nunus lang verschollene Mutter zu finden.

Beide Spiele erscheinen für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 (PS4) und PlayStation 5 (PS5) sowie für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store.

Auf www.riotforgegames.com gibt es weitere Informationen zu den laufenden Projekten.