Rise of the Fianna startet Kickstarter-Kampagne

Hawskwell, das französische Studio hinter dem kommenden keltischen Fantasy-CRPG Legends of Awen: Rise of the Fianna, hat heute eine Coming Soon-Seite für seine kommende Kickstarter-Kampagne veröffentlicht.

Spieler*innen können jetzt ihr Interesse anmelden, um mehr zu erfahren, wenn die Kampagne offiziell startet.

Die Kampagne wird dem Studio dabei helfen, den Spielumfang zu erweitern, zusätzliche erzählerische Entscheidungen zu treffen und den Konsequenzen der Spieler*innenaktionen mehr Tiefe und Wirkung zu verleihen.

„Wir sind begeistert, unsere Kickstarter-Kampagne zu eröffnen und unsere Vision mit der Community zu teilen“, sagt Erwan Le Breton, CEO und Mitbegründer von Hawkswell. “Wir wünschen uns, dass Rise of the Fianna einem Tabletop-Rollenspiel so nahe wie möglich kommt, was die Freiheit der Spieler*innenentscheidungen und die Kombinationen der Ergebnisse angeht, und wir glauben, dass der beste Weg, dies zu erreichen, der ist, es gemeinsam mit den Spieler*innen zu entwickeln!“

Rise of the Fianna will eine neue Interpretation der keltischen Mythen liefern, in denen Barden durch Gesang Zaubersprüche weben, die Magie der Shee verweilt, heilige Kriegsbemalung Macht verleiht und legendäre Waffen die Geister alter Held*innen kanalisieren.

Das Spiel bietet ein brandneues Setting und ein Kampfsystem, bei dem die Spieler*innen sich in rundenbasierten Kämpfen engagieren können, die die strategische Nutzung der Umgebung fördern, oder sich stattdessen dafür entscheiden, ihren Willen durch Verhandlungen, Charme oder Einschüchterung durchzusetzen. Bedeutungsvolle Entscheidungen sind in die Charakterentwicklung integriert und führen zu mehreren möglichen Wiederholungen.

Spieler*innen können ihre Unterstützung zeigen, indem sie auf die Kickstarter-Seite gehen und Legends of Awen: Rise of the Fianna zu ihrer Steam-Wishlist hinzufügen.