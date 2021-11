Rollenspiel Seven Knights 2 ab sofort auch für PC

Nach einem sehr erfolgreichen weltweiten Start freut sich Netmarble, dass Seven Knights 2, die Fortsetzung des langjährigen mobilen Rollenspiels Seven Knights, nun von noch mehr SpielerInnen genutzt werden kann, da das Spiel ab sofort auch für Windows PC über Netmarbles offizielle Webseite erhältlich ist

Die PC-Version von Seven Knights 2 ermöglicht das plattformübergreifende Spielen zwischen PC- und Smartphone-Nutzern, so dass die Spieler das Spiel mit unterschiedlichen Geräten genießen können, um alles zu erleben, was Seven Knights 2 zu bieten hat – strategische Kämpfe, ikonische Helden, eine fesselnde Geschichte und vieles mehr. Um auf die Windows PC-Version zugreifen zu können, müssen die SpielerInnen ein Seven Knights 2-Konto auf dem Smartphone erstellen und sich dann mit der PC-Version verbinden. Anweisungen und weitere Details findet ihr hier.

Seven Knights 2 spielt 20 Jahre nach dem Originalspiel Seven Knights. Die neue Geschichte dreht sich um die Daybreak-Söldner unter der Führung von Lene, der Tochter von Eileene, die im Vorgänger ein Mitglied der Seven Knights war. Nach einer Reihe von Ereignissen, in die das mysteriöse Mädchen Phiné verwickelt ist, begeben sich die Daybreak-Söldner auf eine Reise, um Rudy zu finden, das letzte Mitglied der Seven Knights.

Die minimalen und empfohlenen Spezifikationen:

CPU

Minimum: Intel i3 oder höher / Ryzen 3 oder höher

Empfohlen: Intel i5 oder höher / Ryzen 5 oder höher

SPEICHER

Minimum: 8 GB RAM

Empfohlen: 16GB RAM

GRAFIKKARTE

Minimum: NVIDIA GTX 460 oder höher / AMD Radeon HD5830 oder höher

Empfohlen: NVIDIA GTX 1050 oder höher / AMD Radeon RX560 2G oder höher

BETRIEBSSYSTEM

Minimum: Windows 10 oder niedriger

Empfohlen: Windows 10

FESTPLATTE

10 GB oder mehr